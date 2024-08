Star Wars Outlaws : planning Twitch de la semaine dans les étoiles !

Cette semaine les streams Twitch sont dans les étoiles, à gros coups de Star Wars Outlaws. Ghost a le plaisir de lancer le jeu dès lundi, à partir de 15h sur notre chaîne Twitch. Le jeu indépendant Creatures of Ava est également au programme, lui aussi se déroulant sur une lointaine planète.

Découverte de Star Wars Outlaws et Creatures of Ava, en se concentrant sur le contenu secondaire au maximum (histoire de spoiler le moins possible).