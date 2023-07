Stray Souls : Akira Yamaoka annoncé à la musique, une nouvelle bande-annonce pour fêter ça

Jukai Studio et Versus Evil lanceront prochainement Stray Souls, un jeu d'horreur psychologique à la troisième personne. Le titre mettra en scène Daniel, un adolescent qui hérite de la maison de sa grand-mère et qui fait la rencontre Martha, une femme énigmatique qui semble en savoir beaucoup sur les secrets de cette maison.

Stray Souls était déjà prometteur, mais il l'est encore un peu plus avec l'annonce du jour : Akira Yamaoka a composé une musique inédite pour le survival-horror. Le compositeur des bandes originales de Silent Hill, Shadow of the Damned, Lollipop Chainsaw et plus récemment The Medium et Decarnation a ressorti ses instruments pour créer la musique Splintered Mind, qu'il est possible d'écouter partiellement dans la nouvelle bande-annonce ci-dessus. Artur Łączkowski, directeur du jeu et fondateur de Jukai Studio, rajoute :

Ce n'est un secret pour personne que nous sommes de grands fans de Silent Hill, donc pouvoir embarquer le compositeur de la série, Akira Yamaoka, pour notre jeu est un rêve devenu réalité ! Le travail de Yamaoka était si essentiel dans la création du ton et de l'ambiance de Silent Hill, nous sommes donc plus que ravis de le voir améliorer notre vision avec ses paysages sonores légendaires. Il n'y a vraiment personne comme lui et nous sommes tellement honorés de l'avoir comme collaborateur créatif !

Stray Souls utilisera la technologie Metahuman et le moteur de jeu Unreal Engine 5 pour davantage de réalisme. Le titre inclura des éléments du folklore japonais, et un système permettra de placer les ennemis, objets et activités paranormales de manière aléatoire pour que chaque partie soit unique. Stray Souls sera disponible dans le courant de l'automne sur PC, PlayStation et Xbox Series X|S.