La Switch va surpasser les PS5 et Xbox Series X et S à Noël d'après un analyste

Avec la sortie en novembre prochain des PlayStation 5 et Xbox Series X et S, il serait normal de penser que les nouvelles consoles de salon de Sony et Microsoft vont être les reines lors du Black Friday et sous le sapin à Noël. Eh bien, l'analyste Mat Piscatella, de NPD Group, n'est pas de cet avis.

D'après lui, bien que les PS5 et Xbox Series X et S vont rencontrer aux États-Unis un fort succès en fin d'année, le problème de stocks va obliger certains acheteurs voulant offrir une console à se tourner vers des alternatives, comme la Nintendo Switch, une valeur sûre dont les quantités disponibles ne devraient pas être mises à mal. Mat Piscatella affirme également que le marché des consoles va grimper en cette fin d'année 2020, celui des billets d'évènements (concerts, spectacles, parcs d'attractions) laissant le champ libre à ce marché à cause des fermetures liées au COVID-19.

L'analyste affirme également que les ventes de manettes et casques vont exploser en cette période, pouvant même battre des records, malgré l'absence de fortes réductions, la demande au prix fort ayant été énorme au printemps et cet été. Enfin, sans prendre trop de risque, Mat Piscatella déclare que Call of Duty: Black Ops Cold War sera le jeu le plus vendu de l'année aux États-Unis, pour la douzième année consécutive, et les abonnements aux services de Sony et Microsoft vont eux aussi continuer d'augmenter, avec une forte demande pour le Xbox Game Pass Ultimate, pour rappel vendu 12,99 € par mois sur Amazon.fr. Rendez-vous en début d'année prochaine pour faire le point et voir si l'analyste de NPD Group avait raison.

