Tales of Arise : le « développement se déroule très bien », des nouvelles bientôt

Nous célébrions cette année les 25 ans de la saga Tales of, mais les festivités ont été gâchées par le COVID-19. Le développement du futur Tales of Arise a beaucoup pâti de la crise sanitaire, obligeant l'équipe à décaler le lancement à 2021. D'ailleurs, depuis l'annonce de ce report, la Team Tales of s'est fait très discrète sur les coulisses du processus créatif.

Un livestream spécial était organisé ce 15 décembre, jour précis du lancement de Tales of Phantasia en 1995, pour parler de la franchise. Si aucune vraie annonce n'a été faite, le producteur Yusuke Tomizawa a tout de même offert un point sur l'avancée du développement du prochain jeu.

Aujourd'hui, nous ne pourrons pas partager de nouvelles informations sur notre nouveau titre pour consoles. Le développement est en cours malgré tout ce qui s'est passé en 2020, mais un an s'est écoulé depuis que nous avons été en mesure de partager de nouvelles informations, alors je voudrais à nouveau m'excuser auprès de tout le monde alors que l'année approche de sa fin. Dans la mesure où nous étions calmes en 2020, nous nous préparons à partager toutes sortes de nouvelles informations en 2021. Le développement se déroule très bien, alors j'espère que vous pourrez attendre un peu plus longtemps pour de nouvelles informations. Nous préparons toutes sortes de merveilleuses nouvelles qui intéresseront les fans du monde entier, alors gardez-nous à l'esprit. Dans le sens où nous fêtons notre 25e anniversaire, est-ce que je dirais qu'aujourd'hui est un tournant ? Aujourd'hui, la série a 25 ans. Nous avons décidé de célébrer le 25e anniversaire avec vous tous pendant deux ans, il nous en reste donc un autre, et je veux que vous sachiez tous que la seconde moitié va faire oublier la première. Je suis désolé de ne pas avoir pu entrer dans les détails aujourd'hui, mais nous préparons des choses vraiment divertissantes, car nous vous faisons attendre si longtemps, alors continuez à nous apporter votre soutien.

Les nouvelles sont donc bonnes, à savoir que « le développement se déroule très bien » et que nous aurons droit à des informations sur le projet l'année prochaine, espérons-le au plus vite. Dans les colonnes de Weekly Famitsu, Yusuke Tomizawa a aussi confié que les créateurs en étaient « aux dernières étapes » du processus créatif, et qu'ils œuvraient actuellement pour améliorer la qualité générale. Ils visent d'ailleurs une expérience pouvant autant plaire aux joueurs japonais qu'au public international. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'armer de patience. En attendant, Tales of Vesperia est disponible pour 16,99 € sur Amazon.fr.

