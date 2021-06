Tales of Arise : un mystérieux ennemi et deux nouveaux compagnons d'aventure introduits en vidéo

C'est une bonne surprise que nous a réservé Bandai Namco pour le Summer Game Fest Kickoff Live! en diffusant une toute nouvelle bande-annonce de l'un de ses prochains JRPG, qui est attendu de longue date, Tales of Arise. Une fois de plus, nous en avons pris plein la vue, en plus de découvrir quelques nouveautés, voyez par vous-mêmes.

Bande-annonce en anglais

Outre une magnifique cité située dans la région désertique d'Elde Menancia, à l'architecture sans équivoque, nous découvrons trois nouveaux personnages. Le premier sera semble-t-il un antagoniste majeur du héros Alphen, le Chevalier Noir, évidemment tout de noir vêtu et encapuchonné. Les deux autres seront les derniers membres à rejoindre notre équipe et donc bien jouables contrairement au récemment dévoilé Zephyr faisant office de soutiens. La jeune femme se nomme Kisara et officie en tant que capitaine, tandis que l'homme aux cheveux rouge s'appelle Dohalim il Qaras. Voici leurs descriptions données par Bandai Namco :

Dohalim est un noble de Rena qui éprouve envers les Dahnans des sentiments très différents de ses compatriotes. Véritable gentleman, sensible à toutes les formes d'art comme la musique, la poésie et les antiquités, Dohalim est armé d'un bâton et utilise un ensemble de techniques et d'Artes astrales pour s'adapter à ses adversaires Kisara est une guerrière dahnane qui accompagne Dohalim. Soldat d'élite de l'armée de Dahna, elle a su gagner le respect des Renans par ses prouesses. Au combat, elle utilise un bouclier et un marteau prélevés sur les cadavres de ses ennemis pour infliger de terribles dégâts au corps-à-corps et protéger ses amis en alternant de puissantes techniques défensives à longue portée.

Bande-annonce en japonais

La date de sortie de Tales of Arise est pour rappel fixée au 10 septembre 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. Vous pouvez le précommander sur Amazon à partir de 54,99 €.

