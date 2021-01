The Crew 2 : place à The Hunt, l'Épisode 2 de la Saison 1 avec des voitures et épreuves inédites

Après deux années d'extensions et mises à jour gratuites, The Crew 2 a décidé de poursuivre l'aventure avec un système de Saisons séparées en Épisodes. Les festivités ont été lancées en novembre avec The Chase, et il est désormais temps de laisser place à l'Épisode 2 de la Saison 1, The Hunt.

Au programme, de nouvelles épreuves de Chase JcE, pas moins de 15 véhicules à débloquer, du contenu exclusif pour les acheteurs du nouveau Motorpass, et la suite des tournages de la série de Motorflix. Une partie des nouveautés sera disponible dès ce 20 janvier, et le reste arrivera au fil des semaines qui viennent.

PRENEZ PART À THE HUNT DANS DE NOUVELLES ÉPREUVES Comme vous le savez, dans la Saison 1 de la série de Motorflix, The Masked, un mystérieux groupe de hors-la-loi, a tenté de voler Vault Corp, une banque privée. Dans l'Épisode 1, vous avez incarné un membre de l'Unité d'Interception de Vault Corp, qui tentait de mettre les fugitifs hors d'état de nuire lors d'épreuves à grande vitesse de Street Race et d'Hypercar. Mais pour l'Épisode 2 : The Hunt, les fugitifs sortent des sentiers battus... Cette fois, vous incarnez le pilote principal de l'Enforcer Unit offroad spécialisée de Vault Corp ! Vous pourrez découvrir 8 nouvelles épreuves Chase JcE, réparties entre les disciplines de Rally Raid et de Rally Cross. Cinq épreuves seront disponibles dès la sortie, suivies d'une nouvelle épreuve toutes les deux semaines. Les épreuves disponibles dès le premier jour sont : NOM DISCIPLINE NIVEAU REQUIS BRAQUAGE DU CENTRE SPATIAL RALLY RAID DÉBUTANT PISTE DES CIMES BRUMEUSES RALLY RAID DÉBUTANT SPIKE RUN RALLY RAID DÉBUTANT CHASSE DANS LE CHAMP DE MAÏS RALLY CROSS CÉLÈBRE COURSE DANS LE SUD RALLY CROSS CÉLÈBRE

Vous pouvez accéder aux épreuves via un onglet dédié dans le menu Activités, à partir la carte du jeu, ou directement dans les catégories RR et RX. Veuillez noter que vous aurez également besoin des véhicules Enforcer Unit RR et RX pour participer aux épreuves, ce qui nous amène maintenant aux : NOUVEAUX VÉHICULES ET OBJETS DE VANITÉ Vous aurez besoin de véhicules Enforcer pour que Vault Corp soit efficace en offroad, et nous en mettons deux à votre disposition dans la boutique. Disponible dès le 20 janvier, la Ford F-150 SVT RAPTOR EVO1 Enforcer Unit (2010) apporte sa puissance à la discipline du Rally Raid. Pour ne pas être en reste, la discipline du Rally Cross accueille son nouveau mastodonte, la Cadillac ESCALADE Enforcer Unit (2018). Nous accueillerons également quelques nouveautés hors du thème saisonnier, à commencer par la Mitsubishi 3000GT VR4 (1994) dans la discipline du Street Race, et la Ram 1500 Rebel TRX Concept (2017) pour le Rally Raid. Tous les véhicules ci-dessus seront disponibles à l'achat avec des Bucks ou des Crew Credits dès le 20 janvier. Surveillez nos annonces des semaines et mois à venir pour encore plus de nouveaux véhicules, sans oublier bien sûr nos nouveaux objets de vanité. MOTORPASS : ÉPISODE 2 Qui dit nouvel épisode, dit nouveau Motorpass ! Voici un aperçu des récompenses : Pour rappel, le MOTORPASS est un système facultatif de récompenses à plusieurs niveaux dans lequel les joueurs progressent en terminant des challenges quotidiens et saisonniers. Il y a un total de 50 niveaux, qui offrent des Récompenses gratuites et Premium, et il y aura un nouveau Motorpass pour chaque épisode. NOUVEAUX LIVE SUMMITS Pour les compétiteurs, la nouvelle vague de LIVE Summits débarquera dès le 20 janvier avec The Hunt. Nous lancerons également notre premier LIVE Summit premium de l'Épisode 2, avec le Rally Raid Hummer HX Concept Enforcer Unit (2008) en guise de récompense Platine !

Il est donc encore largement temps de rejoindre la communauté The Crew 2 : vous pouvez vous procurer votre exemplaire à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.