The Elder Scrolls Online: Stonethorn, l'armée vampirique de la Dame Ronce et les monstrueuses créations d'Arkasis dans un trailer de gameplay

Cette année encore, The Elder Scrolls Online fait vivre à ses joueurs une histoire inédite à travers le Cœur noir de Skyrim, comprenant le Pack de jeu Harrowstorm sorti en février, puis l'extension Greymoor (dont les voix françaises ont été ajoutées fin juillet), le DLC Stonethorn, qui a été présenté le 9 juillet dernier et nous intéresse à présent, et enfin un contenu non nommé en novembre. Durant la cérémonie de la QuakeCon at Home, Bethesda et Zenimax Online Studios ont donc partagé une bande-annonce de gameplay mettant en scène les nouveautés que les joueurs sont en droit d'attendre.

Attendu avec le 24 août sur PC, Mac et Stadia, puis le 1er septembre sur PS4 et Xbox One, Stonethorn ajoutera principalement les deux nouveaux donjons Jardin de pierre et Bastion-les-Ronce, jouables sans avoir effectué les autres contenus du Cœur noir de Skyrim, mais intégrés à la narration de cette épopée et qui confronterons les joueurs à la Dame Ronce et à l'alchimiste Arkasis.

À L’ASSAUT DE BASTION-LES-RONCE Envahissez une forteresse antique pour contrer une armée vampire avant qu’elle ne menace Bordeciel. Après des années d’isolement, la mystérieuse Dame Ronce mobilise une armée derrière les murailles de sa forteresse antique. Rassemblez vos alliés, prenez la forteresse d’assaut et empêchez la Légion de Ronce de s’abattre sur le Bordeciel occidental. DÉCOUVREZ LE JARDIN DE PIERRE Enquêtez sur les créations horrifiantes d’un alchimiste fou et mettez fin à ses travaux, au fond de son mystérieux laboratoire secret. Au plus profond des cavernes de Griffenoire, un alchimiste fou travaille sans relâche à perfectionner ses créations infâmes. Entrez dans le Jardin de pierre, découvrez les secrets de ce sinistre laboratoire et mettez fin aux expériences que l’on y mène. UNE HISTOIRE DU CŒUR NOIR DE SKYRIM Poursuivez (ou commencez) votre aventure du Cœur noir de Skyrim ! Découvrez deux nouvelles histoires qui prolongent l’aventure de l’année. RÉCOMPENSES IMPIES Pillez les ennemis vaincus et accomplissez des succès pour obtenir des récompenses uniques, comme de nouveaux ensembles d’objets puissants et des objets de collection sinistres.

The Elder Scrolls Online est disponible sur PS4, Xbox One, PC, Mac et Stadia, vous pouvez vous procurer Greymoor sur PC chez Gamesplanet à 41,99 € pendant encore une dizaine de jours dans le cadre justement de la QuakeCon (les boutiques en lignes des différentes plateformes proposent aussi des réductions). En plus de ça, jusqu'au 19 août à 16h00 (20 août à la même heure sur la console de Sony), il est possible de jouer gratuitement à TESO !



