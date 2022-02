The King of Fighters XV : les combattants se réunissent pour la castagne dans la bande-annonce de lancement

Depuis plus d'un an, SNK a accompagné nos semaines de révélations des combattants de son The King of Fighters XV, qui s'était laissé approcher à plusieurs reprises via des bêtas. L'attente va finalement prendre fin cette semaine puisque c'est ce jeudi qu'il va être lancé sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC. Forcément, le studio a concocté une petite bande-annonce à cet effet, qui n'utilise étrangement pas le thème habituel, mais la chanson Fight Till the End de Shangrii-La.

Le tournoi au cœur de l'intrigue et de la licence est évidemment à l'honneur, avec les divers combattants exhibant leurs techniques. Nous y voyons également un mystérieux ennemi lié à des cristaux et la petite nouvelle Isla, la rivale de Shun'ei, dont les pouvoirs vont, semble-t-il, causer bien des soucis. Mais cette sortie ne sera que le début, car d'autres personnages vont être ajoutés tout au long de l'année par l'intermédiaire de deux Team Pass payants.

