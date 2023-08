The Witcher 4 : CD Projekt va mettre le paquet sur le développement

CD Projekt lancera le mois prochain Phantom Liberty, l'extension de Cyberpunk 2077 très attendue par tous les joueurs, de même qu'une mise à jour 2.0 gratuite qui corrigera pas mal de soucis et améliorera plusieurs éléments de son FPS/RPG. Une fois que cela sera fait, le studio polonais pourra tourner la page... et passer à autre chose.

Et des choses, CD Projekt en a en développement, le studio avait dévoilé ses futurs projets l'année dernière, avec notamment une nouvelle trilogie The Witcher et d'abord le Project Polaris dirigé par Sebastian Kalemba. Un titre sans Geralt de Riv mais qui occupe déjà les journées de 250 développeurs. Le studio polonais veut cependant mettre le paquet sur ce jeu de rôle, et la plupart des développeurs qui s'occupaient de Phantom Liberty vont être placés sur The Witcher 4 une fois l'extension lancée le mois prochain, comme l'a annoncé le CEO Adam Kiciński lors d'une réunion avec les actionnaires. Et comme le graphique ci-dessus le montre bien, cela va faire énormément de monde sur le RPG fantasy.

Certains développeurs iront quand même sur les Projects Orion et Hadar, qui sont pour rappel une suite à Cyberpunk 2077 et une franchise encore inconnue. Mais CD Project mise pour le moment tout sur The Witcher 4, attendu à une date encore inconnue. Vous pouvez retrouver The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition à 39,59 € sur Amazon.