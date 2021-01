UNBOXING NVIDIA RTX 3090 FE : nous avons enfin mis les mains sur le Graal des cartes graphiques du moment !

La nouvelle génération de cartes graphiques de NVIDIA a été lancée en fin d'année dernière avec les GeForce RTX 3070, 3080 et 3090. Loin se s'arrêter en si bon chemin, le constructeur avait continué avec sa surprenante GeForce RTX 3060 Ti qui vient d'être suivie, à l'occasion du CES 2021, d'une GeForce RTX 3060 vendue (officiellement) à partir de 329 €.

La GeForce RTX 3090, surnommée « BFGPU » (pour est la carte graphique la plus puissante du marché à ce jour, est jusqu'à 50 % plus rapide que la TITAN RTX qui détenait ce titre jusque-là. NVIDIA a d'ailleurs annoncé que la bête permet aux joueurs de bénéficier de 60 images par seconde en résolution 8K dans de nombreux jeux.

Les cartes dites Founder Edition sont celles de références vendues par NVIDIA, produites en quantité limitée et les moins chères (prix de référence). Les autres constructeurs partenaires de la marque produisent des modèles dits customs, qui sont basés sur la même architecture, mais apportent des personnalisations telles que des systèmes de refroidissement différents, de l'overclocking, des tailles différentes, etc.

Comme pour toutes les cartes graphiques du moment, même chez AMD, la pénurie est de mise et réussir à en obtenir - à un prix raisonnable - est proche du miracle. Ceux qui essayent d'avoir une PlayStation 5 depuis sa sortie connaissent bien le problème. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce sujet, et aussi sur les GPU NVIDIA et les configurations PC qui vont avec, nous vous invitons à regarder notre podcast vidéo avec Stéphane Quentin, le directeur marketing de la marque. Très sympa et très instructif.

Ayant réussi à nous procurer un exemplaire de la bête, nous pensions pouvoir la tester dans la foulée, mais vu sa taille impressionnante (31x12x5 cm), elle ne rentre dans aucun de nos PC de la rédaction (le monstrueux Aurora R10 Ryzen Edition ou le plus sage HP Omen Obelisk). Nous sommes donc en cours de montage d'une tour pour pouvoir enfin nous lancer dans la batterie de tests et pouvoir jouer avec tous les paramètres à fond sur notre Samsung Odyssey C49RG90 (Résolution 5K soit 5120 x 1440, 120 Hz, 4 ms, HDR 1000, QLED) et en réalité virtuelle avec notre HP Reverb G2. Un test est à venir dès que possible. En attendant, nous avons décidé de partager avec vous les photos de notre GeForce RTX 3090 et vous les trouverez à la page suivante.