Unknown 9: Awakening retarde son arrivée, mais nous en dit plus sur son intriguant univers fantastique

La révélation d'Unknown 9: Awakening par Reflector Entertainment remonte à l'été 2020 et il aura fallu attendre le Xbox Partner Preview de mars dernier pour avoir de ses nouvelles au détour d'une toute première bande-annonce de gameplay introduisant les capacités de son héroïne Haroona, interprétée par Anya Chalotra, en plus de préciser son arrivée à cet été. L'influence Assassin's Creed s'y faisait ressentir puisqu'Alexandre Amancio était l'initiateur du projet et fondateur du studio. Comme pour bien d'autres jeux, nous avions rendez-vous cette nuit pour découvrir un nouvel aperçu du projet lors du Summer Game Fest Live 2024. De belles promesses en vue ?

Bande-annonce en français

C'est le scénario d'Unknown 9: Awakening qui a été mis en avant, nous montrant Haroona apprenant à maîtriser ses pouvoirs auprès d'une femme qui lui révèle que neuf membres d'un peuple appelé les Sahins sont parvenus à atteindre l'immortalité et tiennent l'humanité à leur merci depuis, du moins selon un certain Vincent, qui a déniché quelque chose dans le Revers appelé Seshin. Ce dernier semble vouloir reprendre les choses en mains, mais a tué un être cher d'Haroona et fera visiblement office d'antagoniste principal. Pour le reste, nous ne sommes pas plus avancés.

Bande-annonce en anglais

Unknown 9: Awakening n'a hélas toujours pas de date de sortie, mais son lancement a été repoussé à cet automne 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam). Notez que la jaquette déjà visible chez certains revendeurs indique qu'une mise à niveau sera possible de la PlayStation 4 vers sa petite sœur.