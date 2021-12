Xbox Game Pass : c'est déjà Noël, encore 9 jeux ajoutés au service cette semaine !

Encore une semaine où les abonnés au Xbox Game Pass vont pouvoir se faire plaisir. Nous apprenons aujourd'hui via Xbox On, la chaîne YouTube communautaire officielle, que 9 nouveaux titres vont être ajoutés au service ce 16 décembre. L'habituel article du blog Xbox avec davantage de détails devrait suivre dans l'après-midi, ou au moins d'ici jeudi.

Dans la liste, nous retrouvons la nouveauté The Gunk, comme prévu, mais aussi 4 jeux grands publics signés Outright Games, le récent Lake, et le mastodonte Mortal Kombat 11. Ils seront tous jouables sur PC, consoles et via Xbox Cloud Gaming, histoire de ne laisser personne de côté.



Nouveautés du 16 décembre Ben 10 : La Chasse aux Pouvoirs

Course avec Ryan

Broken Age

Firewatch

The Gunk

Lake

Mortal Kombat 11

Pat Patrouille : La Super Patrouille Sauve La Grande Vallée

Transformers: Battlegrounds

Vous pouvez profiter de l'ensemble des services du Xbox Game Pass Ultimate pour 12,99 € par mois.

