Xbox Game Pass : un jeu multijoueur de science-fiction récent bientôt ajouté au service

Microsoft n'est jamais à court d'idées et de partenariats quand il s'agit d'ajouter des jeux au Xbox Game Pass. En attendant de connaître le programme complet des nouveautés de décembre, qui devrait être aussi savoureux que celui du mois passé, le constructeur nous dévoile nom d'un gros titre qui fera partie du lot.

Il s'agit d'Aliens: Fireteam Elite, le jeu en multijoueur coopératif qui a surpris par ses qualités à son lancement en août dernier. Il intégrera le Xbox Game Pass pour console et le Xbox Game Pass pour PC à compter du 14 décembre prochain, date à laquelle il accueillera aussi sa Saison 2, Point Defense. Elle ajoutera notamment un mode Point Défense justement, un fusil, une arme de poing, une arme de combat rapproché et une arme lourde, et d'autres éléments à débloquer.

Le 14 décembre, pour fêter la sortie de la mise à jour de la Saison 2 : Point Defense, l’édition standard d’Aliens: Fireteam Elite sera disponible dans le Xbox Game Pass, sur consoles et Windows 10 ! Le cross-play sera également disponible entre les joueuses et joueurs Xbox et PC qui installeront le jeu via le Microsoft Store.

Situé dans l’univers emblématique d’Alien, Aliens: Fireteam Elite est un jeu de tir et de survie coopératif à la troisième personne qui plonge votre escouade de space marines aguerris au cœur d’un combat désespéré pour contenir la menace des Xénomorphes.

Accompagné·e par deux autres joueuses ou joueurs ou par des androïdes contrôlés par l’IA, faites face aux vagues inexorables des terrifiants Xénomorphes et aux Synthétiques de la Weyland-Yutani. Créez et personnalisez votre Marine au travers d’un large choix d’apparences, de classes, d’armes, d’équipement et de compétences, et survivez à un ennemi en surnombre dans des séquences de tir à couper le souffle.

Incarnez un Colonial Marine stationné sur l’USS Endeavor, et jouez un rôle central au cœur des affrontements épiques face à la terrifiante menace Xénomorphe, 23 ans après les événements de la trilogie Alien. Une direction artistique époustouflante, des ennemis emblématiques, des environnements ultra-réalistes ainsi qu’un arsenal futuriste dévastateur et une ambiance sonore angoissante composent quatre campagnes scénarisées rejouables, qui enrichissent l’univers des films cultes.

Affrontez des vagues d’ennemis écrasantes, composées de plus de 20 types d’ennemis différents dont 11 types de Xénomorphes et leurs évolutions, du classique Facehugger à l’imposant et redoutable Prétorien. Chacun d’entre eux est doté d’une intelligence à part, et utilise ses propres tactiques pour piéger et exterminer les marines les plus vulnérables. Restez à couvert et mettez en place des stratégies d’équipe pour survivre à la menace extra-terrestre, qui déferle sans relâche depuis chaque corridor, chaque conduit d’aération, chaque mur, chaque plafond et chaque recoin sombre et submerge vos positions avec une extrême férocité.

Choisissez parmi cinq classes distinctes – Gunner, Demolisher, Technician, Doc et Recon – chacune avec ses compétences et capacités propres. Utilisez un arsenal riche de plus de 30 armes et de plus de 70 accessoires dans votre mission d’éradication de la menace Alien. Améliorez et modifiez vos compétences grâce à l’innovant Perk Board, et utilisez le système de Challenge Cards pour renouveler à l’infini l’expérience de jeu de chaque mission rejouable et vous offrir un défi sur mesure, à chaque tentative.

Le lancement du jeu ne représentait que le début, il continuera à évoluer au fil des ajouts de contenu.

Lors de la sortie, nous avons dévoilé le populaire mode Horde, débloqué lorsque vous terminez les quatre campagnes du jeu. Mettez vos talents à l’épreuve en faisant face à des vagues de plus en plus terrifiantes de Xénomorphes, pour obtenir des récompenses toujours plus rares et parfois uniques. À combien de vagues survivrez-vous ?

Notre première Saison, apportant du contenu gratuit, est arrivée le 8 septembre dernier, avec notamment un kit inédit : le Phalanx ! Les Marines équipés de ce kit disposent d’un bouclier déployable, ce qui en fait de véritables bunkers mobiles. Puisqu’ils ont besoin d’un bras pour tenir le bouclier, ils sont armés d’une arme de poing et d’une autre arme de combat rapproché. Lorsqu’ils sont encerclés, ils peuvent utiliser une impulsion électrique pour ralentir leurs adversaires. La Saison 1 a également ajouté de nouvelles armes ainsi que des récompenses cosmétiques, débloqué à l’Armurerie du Sergent Park.

Mais ce n’est que le début, notre deuxième mise à jour gratuite arrivera le 14 décembre.

La Saison 2 : Point Defense, proposera un nouveau mode de jeu du même nom, la possibilité d’afficher vos statistiques complètes depuis que vous avez commencé à jouer ainsi que 4 armes inédites (un fusil, une arme de poing, une arme de combat rapproché et une arme lourde). Vous pourrez aussi découvrir des accessoires originaux, des couleurs et des parures inédites, des emotes et même de nouvelles Challenge Cards, pour pimenter vos prochaines missions.

Aliens: Fireteam Elite sera disponible dans le Xbox Game Pass le 14 décembre ! Commencez à recruter votre équipe pour vous diriger en enfer.