Xbox Game Pass : les premières nouveautés de 2021 annoncées et datées, 4 titres sur le départ

Le Xbox Game Pass est l'un des arguments de vente les plus attrayants des consoles Xbox, et même de l'écosystème sur PC et Android, alors Microsoft va continuer à le pousser au maximum cette année. C'est donc avec joie et curiosité que nous accueillons la première vague de nouveaux jeux pour le service en 2021.

Il y en aura encore une fois pour tous les goûts ces prochains jours, de eFootball PES 2021 Season Update à What Remains of Edith Finch en passant par Torchlight III et Injustice 2. Malheureusement, le 15 janvier, 4 titres appréciés vont devoir faire leur départ de l'offre.

Prochainement

eFootball PES 2021 Season Update (Android & Console) – 7 janvier

Rendez-vous sur le terrain aux côtés de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou du légendaire Diego Maradona, dans l’une des séries de jeux de sport les plus récompensées : eFootball PES. Jouez avec vos amis en ligne dans le mode coopération, participez à des matchs en 1 contre 1 et grâce au mode Matchday, retrouvez des événements ayant eu lieu dans la réalité. Pour sa 25e année, découvrez le gameplay fluide de PES pour comprendre pourquoi la série est devenue incontournable.

Injustice 2 (Android, Console & PC) – 7 janvier

Découvrez Injustice 2, la suite survitaminée d’Injustice: Gods Among Us, qui vous permet de personnaliser vos personnages DC préférés pour en créer les versions ultimes. Injustice 2 poursuit l’histoire du premier alors que Batman et ses alliés tentent de reconstruire la société, freinés par celles et ceux souhaitant restaurer le régime de Superman.

The Little Acre (Android & Console) ID@Xbox – 7 janvier

The Little Acre raconte l’histoire d’Aidan et de sa fille Lily dans l’Irlande des années 50. Aidan enquête sur la disparition de son père après avoir trouvé des indices, quand il se retrouve transporté dans un monde étrange. Entièrement doublé en anglais et avec des animations dessinées à la main, The Little Acre est une aventure mémorable peaufinée avec amour.

Neoverse (PC) ID@Xbox – 14 janvier

Neoverse est un magnifique et fantastique jeu dont le but est de vivre des aventures remplies de passionnants défis. C’est un jeu de cartes construit autour de la stratégie, laissant place à l’action et au rogue-like, qui va mettre à rude épreuve l’habileté du joueur ou de la joueuse en testant ses compétences. Débutez une aventure avec d’uniques héroïnes talentueuses pour sauver le monde à travers le court du temps.

Torchlight III (Android & Console) ID@Xbox – 14 janvier

Dans Torchlight III, Novastraia est à nouveau menacée d’invasion et il en revient à vous de la défendre contre les Néthérims et leurs alliés. Reprenez les armes et bravez la Frontière pour y trouver la renommée, la fortune, mais surtout de nouvelles aventures !

What Remains of Edith Finch (PC) ID@Xbox – 14 janvier

What Remains of Edith Finch est une collection de contes étranges sur une famille de l’État de Washington. En incarnant Edith, vous allez explorer l’énorme demeure des Finch, à la recherche d’histoires sur le passé de cette famille et vous devrez découvrir pourquoi elle en est le dernier membre encore vivant.

YIIK: A Postmodern RPG (PC) ID@Xbox – 14 janvier

Après avoir vu une femme disparaître d’un ascenseur, Alex, diplômé de l’université, se lance dans une aventure pour la sauver dans YIIK: A Postmodern RPG, un JRPG surréaliste se déroulant en 1999. Combattez dans des donjons pleins d’énigmes, de pièges et de monstres bizarres en réunissant jusqu’à huit membres et en utilisant un système de combat qui associe des mini-jeux rapides à des batailles au tour par tour. Servez-vous de disques, d’appareils photo, d’instruments de musique et de bien d’autres choses contre des ennemis allant des crânes flottants aux tortues samouraïs, pour finalement découvrir la vérité.

Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

N’oubliez pas de réclamer vos Avantages en vous rendant dans la section du même nom depuis votre Xbox Series X|S ou votre Xbox One, l’application Xbox sur PC Windows 10 ou l’application mobile Xbox Game Pass sur iOS et Android !

Spellbreak – Pass du chapitre 1 (À utiliser avant le 10 mars)

Rendez plus facile votre progression dans le chapitre avec des bonus de réputation, des récompenses, de l’or, des quêtes supplémentaires et des éléments esthétiques exclusifs grâce au pass pour le chapitre 1 : The Spellstorm !

World of Warships: Legends – Croiseurs pour les fêtes (À utiliser avant le 20 avril)

Obtenez deux croiseurs légers dans World of Warships: Legends grâce à cet Avantage !

World of Tanks – Pack Légende de guerre (À utiliser avant le 1er avril)

Facilitez votre combat pour devenir le héros incontesté de la guerre et téléchargez le Pack Légende de guerre pour obtenir 3 tanks Premium de différentes nations, une semaine entière de temps Premium et une grande quantité d’or à utiliser pour les consommables, les munitions, et autres.

Les Quêtes du Xbox Game Pass

Pour fêter la nouvelle année, les points que vous obtiendrez en remplissant les Quêtes dédiées aux membres Ultimate sur les jeux EA Play et Optimisés pour Xbox Series X|S seront doublés durant tout le mois de janvier, même si vous jouez sur Xbox One !

Cette quête hebdomadaire réservée aux membres Ultimate vous offrira par exemple le double de points :

Dead by Daylight – 100 points : Soyez un expert médical 3 fois

Ils nous quittent bientôt

Les jeux ci-dessous quitteront bientôt la bibliothèque du Xbox Game Pass, profitez-en avant qu’ils ne soient plus là ! N’oubliez pas que si vous souhaitez les ajouter à votre collection permanente, votre abonnement Xbox Game Pass vous permet d’obtenir jusqu’à 20% de réduction.

Le 15 janvier