24H sur GAMERGEN.COM : la coque et l’option Activités de la PS5, et des bans dans Call of Duty

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce mardi 28 juillet 2020 ?

Des photos de la coque PS5 auraient fuité sur la Toile, certaines personnes pensent qu'il sera possible de la remplacer facilement. À côté de cela, un leak a partagé diverses informations sur la fonctionnalité Activités de la prochaine console de Sony Interactive Entertainment, et un point a été fait sur la triche dans Call of Duty: Modern Warfare et Warzone, Infinity Ward va bannir des joueurs.

Dans le reste de l'actualité, Gabe Newell de chez Valve préfère la Xbox Series X, le nouveau titre de Square Enix, Project Athia, sera un monde ouvert, nous nous sommes penchés sur les soldes du Xbox Live, pour le 10e anniversaire de StarCraft II, une mise à jour a été diffusée, plusieurs titres sont en promotion sur GOG.com, Rocket Arena est disponible à petit prix, 343 Industries a fait le point sur le multijoueur de Halo Infinite, et Cuphead pourrait sortir sur PS4.

Pour finir, n'oubliez pas de jeter un œil sur les jeux gratuits du Xbox Live Games with Gold du mois d’août 2020.