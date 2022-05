24H sur GAMERGEN.COM : One Piece Film RED daté en France, les Trophees PlayStation, et Death Stranding 2 annoncé par Reedus

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce vendredi 20 mai 2022 ?

Grande nouvelle si vous attendez One Piece Film RED, une date de sortie pour la France a été annoncée. En outre, il pourrait y avoir des Trophées dans les nouveaux jeux Classiques PlayStation, et Norman Reedus a précisé qu’une suite de Death Straing est en développement.

Dans le reste de l’actualité, une mise à jour 1.60 pour Assassin’s Creed Origins arriverait d’ici quelques jours, la date de sortie de Redout II a changé, une skin d’Obi-Wan Kenobi s’invite dans Fortnite, une nouvelle série Daredevil pourrait voir le jour sur Disney+, l’éditeur de niveaux 3D de Beat Saber est disponible, et Dolmen a été exhibé dans une bande-annonce de lancement alléchante.

Pour finir, sachez qu’Embracer veut du neuf concernant les licences Tomb Raider, Deus Ex et Legacy of Kain.