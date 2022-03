24H sur GAMERGEN.COM : un wallpaper Kingdom Heats, un nouveau jeu One Piece, et une 2e bêta de DNF Duel

Le 24h sur GAMERGEN.COM est une rubrique journalière permettant de revenir sur l'essentiel de l'actualité de ces dernières 24 heures. Que s'est-il passé en ce lundi 28 mars 2022 ?

La franchise Kingdom Hearts fête ses 20 ans, un magnifique wallpaper est disponible pour l’occasion. En outre, un nouveau jeu One Piece a été dévoilé, et une nouvelle bande-annonce de DNF Duel, exhibant le Ghostblade et annonçant une deuxième bêta, a été partagée.

Dans le reste de l’actualité, la version 1.0 de Vampire Survivors a été détaillée, nous avons jeté un œil sur les meilleures ventes de jeux vidéo en France durant la semaine 11, le raid Zul’Aman de World of Warcraft: Burning Crusade Classic a été lancé en vidéo, et un live a révélé l’identité de l’acteur qui incarnera Shanks le roux dans l’adaptation live-action One Piece.

Pour finir, ne loupez pas nos impressions du moment :