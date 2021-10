Activision rachète Digital Legends pour développer un nouveau Call of Duty (sur mobiles)

Au grand dam de certains, Activision est actuellement en train de concentrer tous ses actifs ou presque sur le développement de la saga Call of Duty, quitte à perdre l'identité de certains studios (à l'instar de Vicarious Visions). Alors quand il annonce le rachat d'une nouvelle équipe, c'est forcément pour travailler sur la licence.

Digital Legends Entertainment, studio barcelonais derrière la version mobile de Battlefield Bad Company 2, The Respawnables et Afterpulse, vient donc d'être racheté par Activision pour un montant indéterminé. Cette acquisition ne sort pas de nulle part, car l'équipe planche depuis début 2021 sur un tout nouveau jeu Call of Duty sur iOS et Android, aux côtés d'une nouvelle unité interne appelée Solid State, de Beenox et Activision Shanghai. Elle va donc continuer à officier sur ce projet, mais en étant directement associée à l'éditeur.

« C'est une équipe incroyable de professionnels du développement chez Digital Legends, et nous ne pourrions être plus heureux de les accueillir dans l'équipe d'Activision », a déclaré Rob Kostich, président d'Activision. « C'est un grand pas en avant alors que nous continuons à créer des ressources de développement de classe mondiale supplémentaires axées sur la création de contenu passionnant et innovant pour nos joueurs. » « Le mandat de Digital Legends dans le développement de titres mobiles très raffinés est sans précédent », a déclaré Chris Plummer, responsable de la section Mobile chez Activision. « Plus important encore, nos équipes ont déjà collaboré très étroitement pendant une grande partie de cette année. Nous construisons une liste de talents et d'équipes de développement mobile de classe mondiale, et nous attendons avec impatience ce qui nous attend. » « Faire partie de la famille Activision est un moment passionnant pour nous chez Digital Legends », a déclaré Xavier Carrillo-Costa, PDG et fondateur de Digital Legends. « L'ajout de notre équipe avec des années d'expertise dans les titres mobiles de haute qualité pour mobile composée de vétérans de l'industrie et de talents émergents ne fera que renforcer le vivier croissant de talents d'Activision dédiés aux mobiles. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler sur l'une des plus grandes franchises au monde. »

Call of Duty: Mobile ne sera donc bientôt plus le seul Call of Duty actif sur mobiles. Après avoir adapté le Multijoueur en version nomade, Activision va-t-il faire de même avec le mode Zombies, le Battle Royale ou quelque chose de plus original ? Affaire à suivre ! D'ici là, Call of Duty: Vanguard est disponible en précommande à partir de 60,99 € sur Amazon.fr.

