Apple Vision Pro : le taux de rafraîchissement dévoilé !

Nous n'avions aucune information concernant le taux de rafraîchissement du nouveau et premier ordinateur spatial d'Apple, c'est désormais chose faite ! Annoncé à 90 Hz, le casque pourra aller un peu plus loin et nous vous en expliquons la raison.

Revenons tout d'abord aux bases. Si les casques VR utilisent par défaut le 72 Hz, ce n'est pas un hasard. La fréquence de rafraîchissement a d'abord été calculée par rapport au nombre d'images par seconde d'une production cinématographique standard (24 fps). Vous l'aurez deviné, 72 étant un multiple de 24, cela permet de regarder les films et séries en évitant les tremblements de l'image.

Nous savons désormais que le Vision Pro adopte un rafraîchissement de 90 Hz. Ce nombre n'étant pas un multiple de 24, et Apple souhaitant offrir la meilleure expérience cinématographique possible, la firme a indiqué que le casque monterait, spécifiquement pour répondre à ce besoin, à 96 Hz.

D'ailleurs, notez qu'une fréquence de rafraîchissement élevée aide à lutter contre la cinétose (la fameuse motion sickness). S'agissant d'un public plus large, Apple a donc fait le bon choix de démarrer à partir de 90 Hz et de ne pas descendre en dessous. Bien sûr, étant donné la puissance de son ordinateur spatial, il peut aisément se le permettre. Rien ne dit en revanche si le casque connaîtra une mise à jour permettant d'aller bien plus loin que le 96 Hz, à l'image de l'Oculus Quest qui a hérité d'un boost en 120 Hz. Alors, wait & see.

