BON PLAN : une grosse promo pour Grand Theft Auto V sur PS5

Grand Theft Auto V fête cette année ses 10 ans, alors que le prochain opus est en cours de développement chez Rockstar. Pour patienter, GTA V reste quand même une excellente pioche, d'autant qu'il a eu droit à un paquet de portage au fil des générations de consoles, jusqu'à une version PlayStation 5.

Et c'est justement cette version PS5 de Grand Theft Auto V qui est actuellement affichée à 15,99 € au lieu de 39,99 € chez Leclerc. Le portage PS5 bénéficie pour rappel du 4K et du ray tracing à 30 fps, ou d'un mode à 60 fps en 4K upscalée et sans ray tracing. Un tas d'autres améliorations techniques sont présentes, Rockstar avait détaillé tout cela l'année dernière.

Grand Theft Auto V (PS5) Inclut Grand Theft Auto V : mode Histoire et Grand Theft Auto Online. Découvrez les histoires entremêlées de Franklin, Michael et Trevor dans la ville ensoleillée de Los Santos et la campagne profonde de Blaine County avec plus de détails que jamais grâce à une qualité visuelle supérieure. Ces nouvelles versions comprennent également des améliorations variées, comme des temps de chargements réduits, davantage de population et de circulation, une plus grande densité de végétation, une meilleure qualité d'éclairage et d'ombre, de reflets sur l'eau et d'autres éléments. De plus, l'anti-aliasing est amélioré, tout comme le flou cinétique, les explosions et le rendu des flammes sont plus détaillés, et bien plus.