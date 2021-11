Call of Duty: Vanguard, pas de mode exclusif, mais un tas de bonus pour les joueurs PlayStation

Call of Duty: Modern Warfare proposait un mode Survie en avant-première chez PlayStation, et Call of Duty: Black Ops Cold War faisait de même avec Carnage Zombies. D'ailleurs, l'exclusivité temporaire touche à sa fin : celui qui est appelé Zombies Onslaught chez les anglophones sera disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S à compter du mardi 2 novembre 2021 à 17h00 !

Y aura-t-il un équivalent pour Call of Duty: Vanguard ? Eh bien, la réponse est non : à quelques jours du lancement, Activision n'a pas de mode spécial PlayStation à présenter. En revanche, il vient de confirmer qu'un tas de bonus seront octroyés aux joueurs PS4 et PS5 : 5 Passages de Niveau additionnels à chaque achat d'un Pack Passe de Combat, un pack d'objets cosmétiques gratuit à chaque Saison, 25 % d'expérience d'arme supplémentaire si vous jouez entre joueurs PlayStation, des évènements Double XP mensuels exclusifs de 24h et deux emplacements d'équipement supplémentaires. C'est peu ou prou ce qui était déjà proposé avec BOCW depuis un an et, si la recette est la même, les avantages devraient être actifs jusqu'à début novembre 2022.

La Saison 1 apporte un nouveau Passe de Combat, des cartes Multijoueur, et plus encore

À partir du 2 décembre, les joueurs de Vanguard pourront s’attendre à trois nouvelles cartes Multijoueur, trois Opérateurs uniques, du nouveau contenu pour Zombies, de nouvelles armes, de nouveaux défis, et plus encore.

La Saison 1 marque le début du premier système de Passe de Combat qui fonctionnera à la fois dans Vanguard et Warzone, et dans lequel jusqu’à 100 Niveaux d’objets – dont une sélection de Plans d’Arme gratuits, de contenus cosmétiques, et deux armes fonctionnelles – seront à débloquer. Et les joueurs PlayStation peuvent débloquer de nouveaux équipements et objets encore plus vite. En effet, les joueurs PlayStation qui achèteront le Pack Passe de Combat obtiendront 5 Passages de Niveau additionnels – pour un total de 25 Passages de Niveau.

Exclusivité PlayStation – Packs de Combat Saisonniers et plus encore

En plus des Passages de Niveau additionnels reçus en achetant le Pack Passe de Combat, les joueurs PlayStation pourront profiter de bénéfices supplémentaires. Exclusivement pour les membres PlayStation Plus, les joueurs recevront un pack en jeu gratuit pour commémorer la Saison 1 de Call of Duty Vanguard et de Warzone. Ce pack contiendra une nouvelle apparence d’Opérateur, un Plan d’Arme, et plus encore. Un nouveau pack gratuit sera disponible avec chaque saison de Call of Duty: Vanguard.

De plus, pour célébrer l’esprit d’équipe, les joueurs PlayStation qui joueront ensemble en groupe recevront 25 % d’XP d’arme supplémentaire. Additionnellement, les joueurs PlayStation peuvent s’attendre à des évènements Double XP mensuels exclusifs, durant chacun 24 heures. Enfin, pour être bien sûrs d’être prêts à recevoir toutes sortes d’ennemis comme il se doit, les joueurs PlayStation bénéficieront de deux emplacements d’équipement supplémentaires.