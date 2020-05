Call of Duty: Warzone, les Duos disponibles en Battle Royale et le week-end Double XP lancé !

Les Duos avaient fait un passage express dans Call of Duty: Warzone le mois dernier. Ils étaient restés jouables en Pillage pendant quelques jours avant de disparaître soudainement. Infinity Ward et Raven Software nous avaient confié qu'ils avaient effectivement quelques réglages à faire avant de les reproposer au grand public.



Le grand jour est arrivé : grâce à une rotation de la playlist de Call of Duty: Warzone, vous pouvez dès à présent jouer à des parties de Battle Royale en Duo ! En ce moment, vous avez sinon accès aux Solos, Trios et Quads en Battle Royale et à Pillage en Quatuor. Reste à espérer que les Duos resteront aussi longtemps que possible, car les développeurs ont pris l'habitude de faire tourner les expériences pour inciter les joueurs à varier les plaisirs.

L'autre bonne nouvelle, c'est que le week-end Double XP promis en début de semaine vient de commencer. Votre expérience de progression classique, celle des armes et celle du Battle Pass sera multipliée par deux jusqu'à lundi, 19h00, alors n'hésitez pas à jouer un maximum pour débloquer du contenu avant l'arrivée de la Saison 4.