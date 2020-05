Call of Duty: Warzone, de nouveaux modes découverts par les dataminers ?

Avant le lancement de la Saison 3, les dataminers avaient découvert plusieurs modes arrivant potentiellement dans Call of Duty: Warzone. Ils avaient vu juste pour quelques-uns, mais d'autres, peut-être écartés par les développeurs, n'ont pas encore fait leur apparition.

Infinity Ward et Raven Software préparent visiblement le terrain pour d'autres expériences alternatives, et ce sont encore une fois les joueurs ayant fouillé dans le code de la dernière mise à jour qui nous le rapportent. Ils ont découvert des références à pas moins de 13 modes encore non disponibles, dont huit accompagnés d'un descriptif.

Mo Gulag Mo Problems - Les joueurs morts vont au goulag jusqu'aux trois phases finales, pas de possibilité de racheter de vie

BYOL - Commencez la partie avec votre propre loadout.

Non Stop - Le gaz se rapproche en permanence.

PewPew - Uniquement des pistolets à haut taux de dégât et des explosifs.

‪Run Like Hell - Le cercle se rapproche plus vite que le joueur ne court.

Bottom Line - Le goulag est désactivé : si le joueur meurt, il est ramené à la vie uniquement s'il a assez d'argent sur lui.

Realism - ATH minimal

‪Infinite Gulag - pas de description (fini la carte, uniquement des affrontements au goulag ?)

Most Wanted - pas de description

One Shot - pas de description (une seule vie ?)

Stimulus - pas de description

Inflation Redeployment - pas de description

Vu la multitude de modes listés, tous ne devraient pas voir le jour de si tôt, et certains risquent même de ne jamais sortir s'ils ne sont pas jugés assez intéressants. Pour ceux qui en douteraient, Call of Duty: Warzone semble dans tous les cas avoir de la ressource pour durer.

