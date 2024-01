Control : le nom du spin-off multijoueur coopératif PvE déjà connu ?

Remedy Entertainment s'est fait une belle réputation avec les Max Payne, des remakes sont en cours de développement, mais le studio finlandais a d'autres projets en cours, dont un spin-off multijoueur coopératif PvE de Control connu jusqu'ici sous le nom de code Project Condor et dont le développement avance très bien.

Si le studio n'a officiellement rien annoncé, il a quand même déposé une marque auprès de l'EUIPO qui a clairement un lien avec l'univers de Control et qui sera sans doute le nom de ce spin-off. Cette marque, c'est FBC: Break, en référence au Federal Bureau of Control, ou Bureau Fédéral de Contrôle en français, tandis que les Firebreaks sont les gouffres reliant deux zones majeures dans l'Ancienne Maison. Sans trop forcer, il est désormais possible d'imaginer un jeu avec des agents du Bureau coopérant pour repousser des créatures surnaturelles échappées de l'Ancienne Maison.

Control fait pour rappel partie du Remedy Connected Universe, une suite est également en développement, mais certains fans imaginent également que FBC: Break serait un DLC pour Alan Wake 2, qui prend place dans le même univers. Sauf que le studio a déjà détaillé le contenu post-lancement de son survival-horror avec les extensions Night Springs et The Lake House.

Si vous n'avez pas encore fait Control, vous pouvez le retrouver à partir de 24,99 € en Ultimate Edition.

