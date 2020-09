Control : des possesseurs de la Deluxe Edition ont eu gratuitement l'Ultimate Edition, alors que 505 Games affirmait que c'était impossible

Control est sorti l'été dernier sur PC, PS4 et Xbox One, il est pour rappel développé par Remedy (Max Payne, Alan Wake) et a accueilli tout récemment sa seconde extension, EMA, en lien justement avec l'univers d'Alan Wake. Un contenu inclus dans le Season Pass, et donc avec la Deluxe Edition, mais l'éditeur 505 Games et Remedy ont lancé le mois dernier Control Ultimate Edition, avec le même contenu (La Fondation et EMA) mais qui pourra être utilisé sur les consoles next-gen de Sony et Microsoft.

Oui, il faut avoir Control Ultimate Edition pour retrouver son jeu sur PS5 ou Xbox Series X et S, avoir Control ou Control Deluxe Edition ne suffit pas, d'après les dires des studios qui se justifiaient de manière un peu maladroite le mois dernier. Cependant, comme le rapporte VG247, plusieurs joueurs sur PlayStation 4 et possesseurs de Control Deluxe Edition ont pu télécharger gratuitement Control Ultimate Edition sans frais. En se rendant sur le PlayStation Store, la nouvelle version du jeu pouvait en effet être téléchargée et non achetée comme cela devait normalement être le cas. Un « bug » temporaire et présent dans certaines régions seulement, désormais corrigé, mais qui montre bien que les explications de 505 Games et Remedy étaient un peu fumeuses. Car oui, des possesseurs de Control en Deluxe Edition ont bien pu avoir Control en Ultimate Edition gratuitement et pourront donc, en toute logique, y jouer sans frais supplémentaires sur PlayStation 5, quand la console sortira.

Pour le moment, ni Remedy ni 505 Games n'ont communiqué sur ce problème, qui doit bien les mettre dans l'embarras. Cependant, le meilleur moyen de jouer assurément à Control sur PS5 ou Xbox Series X et S sans avoir à acheter deux fois le jeu reste d'opter directement pour l'Ultimate Edition, vendue pour l'instant uniquement en dématérialisé à 39,99 €, vous pouvez donc acheter une carte PSN de 40 € chez Amazon.fr.