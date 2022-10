Cult of the Lamb : des éditions physiques standard et Deluxe annoncées

Cult of the Lamb aura été la bonne surprise de l'été. Le titre de Massive Monster et Devolver Digital a été lancé en août dernier, et il s'est rapidement écoulé à plus d'un million d'exemplaires sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch, uniquement en version numérique.

Mais les joueurs préférant les versions physiques vont pouvoir découvrir le jeu prochainement, grâce à Just for Games qui distribuera par chez nous des éditions standard et Deluxe de Cult of the Lamb, sur PlayStation 5 et Nintendo Switch seulement. L'édition Deluxe inclura le jeu sur disque ou cartouche, la bande originale sur CD (dans une pochette carton au dessin inspiré de Midsommar), un artbook de 104 pages et une boîte collector exclusive. La date de sortie est fixée au 17 mars 2023.

Les studios rappellent au passage que Cult of the Lamb a très bien été reçu par la critique, avec un score de 86/100 sur Metacritic. Du côté des versions physiques, elles arriveront prochainement en précommande. Vous pouvez sinon retrouver le jeu à 22,99 € sur Gamesplanet.