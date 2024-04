Cyberpunk et The Witcher : bientôt d'autres jeux sur mobiles ?

CD Projekt est un studio qui aime les jeux ambitieux. Entre Cyberpunk 2077 et la saga des The Witcher, l'équipe polonaise s'est fait une belle réputation auprès des amateurs de RPG, la plupart des titres sont disponibles sur ordinateurs et consoles de salon, même si le studio a déjà tenté l'aventure sur mobiles avec The Witcher Battle Arena (les serveurs ont été coupés au bout d'un an), Gwent: The Witcher Card Game ou encore The Witcher: Monster Slayer (abandonné en 2023).

CD Projekt n'est donc pas forcément très à l'aise avec les jeux pour mobiles, mais il n'abandonne pas ces plateformes pour autant. Le studio polonais organisait une réunion avec les investisseurs récemment, l'un d'eux a demandé au CEO délégué Michał Nowakowski si CD Projekt envisageait d'octroyer ses franchises à des studios tiers pour faire des jeux mobiles. En clair, demander à un autre développeur de créer un jeu pour iOS et Android. Voici la réponse du patron délégué de CD Projekt :

La réponse est assez simple ici. La réponse est oui, nous envisageons une telle démarche. En fait, nous recherchions, à travers des conversations, des opportunités comme celle-là. Nous n’avons rien à annoncer pour l’instant, mais le moment venu, nous le ferons. En ce qui concerne un modèle commercial ponctuel ou autre lié à un tel partenariat potentiel, nous ne commenterons pas les détails ici, pour être honnête, et de plus, il n’y a rien en place dont nous parlons. Mais il n’y a pas de modèle économique prédéfini que nous examinons dans ce cas, qu’il s’agisse de bénéfices ponctuels ou partagés. C'est une autre histoire. Mais le moment venu, nous partagerons certainement des informations.

Bien sûr, dans ce genre de réunions, la question de l'argent se pose, mais CD Projekt semble clair ici, rien de concret n'a été lancé pour prêter ses franchises à des studios tiers en vue de développer des jeux vidéo pour mobiles. Comme évoqué plus haut, la saga The Witcher a déjà eu des aventures sur iOS et Android avec plus ou moins de succès, tandis que Cyberpunk 2077 s'est cantonné aux PC, PlayStation et Xbox pour l'instant. Le studio polonais a déjà fort à faire avec ses propres productions, faire appel à un studio tiers pour porter une licence sur mobiles et se faire un peu d'argent au passage reste la meilleure solution.

En attendant de découvrir des jeux The Witcher et Cyberpunk sur iOS et Android, vous pouvez retrouver Cyberpunk 2077: Ultimate Edition à partir de 49,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et GOG.com.

