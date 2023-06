Day of the Devs : Beastieball, Seasalt Chronicles, Helskate, Hauntii... le plein de révélations, trailers et dates pour les hits indés de demain !

Source: Day of the Devs

C'est désormais une tradition : tout de suite après la diffusion du Summer Game Fest Live 2023, nous avons pu découvrir une autre présentation soutenue par Double Fine Productions dédiée à la scène indépendante. Plusieurs annonces faites lors de l'évènement Day of the Devs n'ont rien à envier à celles de la sauterie principale, alors en voici un rapide résumé.

Wishes Unlimited, créateur de l'excellent Chicory: A Colorful Tale, a révélé Beastieball, un jeu de rôle au tour par tour pouvant être décrit comme un Pokémon où le volleyball remplace les combats. Il est prévu pour 2024, pour le moment seulement sur PC.

Entraînez une équipe sportive de Beasties dans ce RPG de volleyball au tour par tour ! Le travail d’équipe des Beasties est renforcé par les relations qu’ils forment ensemble. Qu’ils deviennent BESTIES, PARTENAIRES, RIVAUX ou AMOUREUX, ils obtiendront un puissant mouvement de combo unique à chaque association, capable de renverser la tendance dans un match difficile ! Explorez un monde ouvert et rencontrez un casting diversifié d’entraîneurs classés, chacun avec sa propre histoire. Vous devrez les vaincre et augmenter votre classement si vous voulez participer aux CROWN SERIES. Les boss sont tous révélés sur votre carte dès le début et peuvent être vaincus dans n’importe quel ordre. Avec chacun d’entre eux que vous battez, les autres deviennent plus forts, donc peu importe la direction que vous prenez, vous aurez une ascension difficile et excitante vers le sommet. Faites du sport dans des rencontres stratégiques au tour par tour sur une minuscule grille tactique. Lorsque vous avez le ballon, vous avez plusieurs actions à réaliser et à mettre en place pour une attaque dévastatrice. Lorsque l’autre équipe a le ballon, vous devrez anticiper son attaque et faire jeu défensif. Chaque Beastie a des traits, des forces et des faiblesses uniques et ils ont de nombreuses façons de travailler ensemble, donnant beaucoup de profondeur et de stratégie à chaque match. Il y a plus à faire dans la Beastieball League que de faire du sport, comme vous le découvrirez à travers l’intrigue qui se déroule. Vous rencontrerez des amis, des rivaux, des sponsors corporatifs et même un mystérieux roi du sport avec de grandes ambitions...





Hyper Light Breaker, le successeur spirituel de Hyper Light Drifter dans un monde à explorer en 3D, a eu droit à une nouvelle présentation, mais toujours pas de date de sortie.

iam8bit et stonesekip ont révélé Simpler Times, un jeu d'aventure relaxant autour de la thématique du souvenir prévu sur PC.

Dans Simpler Times, vous entrez dans la peau de Taina alors qu’elle se prépare à quitter la maison de son enfance et à commencer le prochain chapitre de sa vie. Revivez ses souvenirs et découvrez comment elle est devenue la personne créative et expressive qu’elle est devenue. C’est une expérience contemplative et confortable. Il n’y a pas de score, pas de chronomètre, pas de combat, pas d’échec et pas d’anxiété. Juste des vibrations.

Le jeu d'énigmes basé sur la perspective Viewfinder a été daté au 18 juillet sur PC et PlayStation 5. Une démo est d'ores et déjà disponible sur PS5, et sera accessible du 19 au 26 juin sur Steam dans le cadre du Steam Next Fest.

Déjà révélé par son développeur indépendant Leo Dasso l'année dernière, Hauntii a eu droit à une bande-annonce plus complète pour dévoiler son univers sombre et fascinant dans lequel nous vivrons une aventure faite d'énigmes et de pouvoirs fantomatiques. Il sera disponible en 2024 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch.

Éternité. Un endroit qui existe en dehors de l’espace, où toutes les âmes finissent par se retrouver. Aucun fantôme ne peut vraiment mourir dans l’éternité, mais tous peuvent être égarés, corrompus dans des versions infernales de leur ancien moi. Une race mystérieuse de créatures rougeoyantes, connues sous le nom d’Eterniens, guide les âmes perdues vers une tour centrale inquiétante où elles semblent monter à un niveau supérieur. Ils ressemblent à des anges, mais personne ne sait vraiment qui ils sont ni d’où ils viennent. En tant que Hauntii, vous traverserez ce monde mystérieux - en utilisant vos pouvoirs fantomatiques pour posséder à la fois ses habitants et l’environnement lui-même, menant à un large éventail de solutions pour les scénarios de combat et d’énigme.

Cart Life, jeu de survie social dans un univers pixélisé en gestation depuis près de 10 ans par Richard Hofmeier, a été présenté dans un nouveau trailer, mais n'a toujours pas de date de sortie.

Cart Life est une simulation de vie basée sur une histoire mettant en vedette trois vendeurs de rue dans une petite ville de l’ouest des États-Unis. Guidez leurs nouvelles entreprises en vendant des journaux, du café et des bagels. Installez-vous, gérez votre budget, servez vos clients et essayez de survivre. Faites en sorte que chaque décision compte.

Phantom Coast a révélé Helskate, un jeu d'action roguelite avec des combos en skate dans un univers décalé et infernal, prévu sur PC.

Helskate est un jeu d’action roguelite de skateboard. Grindez, effectuez des tours et enchaînez les combos pour alimenter vos attaques et tuer les créatures de Vertheim. Combinez et améliorez différentes armes et équipements en fonction de votre style de jeu alors que vous combattez, mourez et revenez à chaque fois dans ce labyrinthe infernal !

Le mignon et perturbant Henry Halfhead, jeu d'action et de plateforme mettant en scène une demi-tête capable de contrôler des objets de son environnement, a eu droit à une bande-annonce de gameplay.

Le jeu d'aventure et d'énigmes spatial Cocoon, par des anciens de Playdead, était aussi présent avec un trailer s'attardant sur ses mécaniques de jeu, mais n'a toujours pas de date de sortie. Il a été confirmé qu'il sortirait sur PS4 et PS5 en plus de son arrivée sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S déjà annoncée.

Le studio québécois Impossible a profité du coup de projecteur pour dévoiler du gameplay d'Été, un jeu de peinture reposant se déroulant à Montréal, à venir en 2024 sur PC via Steam.

Land & Sea, créateur de Alto's Adventure, a révélé Summerhill, un jeu d'énigmes narratif autour d'un berger, à venir sur PC via Steam.

Summerhill est un jeu d’aventure de puzzle axé sur l’histoire dans lequel vous incarnez un jeune berger et son chien. Sauvez vos moutons, créez des liens avec votre fidèle chien et plongez dans le monde mystérieux et oublié depuis longtemps qui se trouve au-delà des frontières de la maison.

Le jeu d'action et de drague Eternights est désormais attend pour septembre 2023 sur PC, PS4 et PS5.

Retro Gadgets, jeu de conception d'objets technologiques déjà disponible en Accès Anticipé sur Steam, a eu droit à une présentation spéciale lors de l'évènement.

Il a été confirmé que l'Early Access de Mars First Logistics, jeu de simulation spatial en monde ouvert, débutera le 22 juin 2023 sur PC via Steam.

Un jeu de simulation spatiale en monde ouvert. Construisez des rovers mécanisés et transportez des cargaisons sur la surface de Mars. Gagnez de l’argent, débloquez de nouveaux composants et utilisez votre ingéniosité pour fonder une nouvelle colonie martienne ! Jouez en solo ou en coop en ligne !

Die Gute Fabrik (Mutazione) a dévoilé Saltsea Chronicles, jeu d'aventure narratif autour des voyages de l'équipage du capitaine Maja. Il arrivera bientôt sur PC, PS5 et Switch.

L'équipage de la capitaine Maja doit récupérer son propre bateau confisqué, et partir à son secours. Guidez ses membres entre les îles du monde postdiluvien de « Saltsea ». Explorez d'étranges et merveilleuses communautés, révélez un complot, décidez où aller et avec qui enquêter, et tracez votre route contre vents et marée, dans le bonheur comme l'adversité.

La sympathique présentation s'est terminée sur une interprétation inédite de Welcome to New Caledonia, la musique principale de Tchia. Quels sont les jeux qui ont retenu votre attention lors de ce direct ?

