Diablo IV : il n'y aura pas de problèmes de connexion au lancement, assure Blizzard

Plus de 10 ans après Diablo III, son successeur va enfin pointer le bout de son nez sur ordinateurs et consoles de salon en juin prochain. Avant cela, Blizzard organise deux phases de bêta ce mois-ci, la première réservée aux joueurs ayant précommandé le hack'n slash a eu lieu le week-end dernier, non sans quelques problèmes.

Diablo IV a beau pouvoir être joué en solo, une connexion aux serveurs de Blizzard est nécessaire, et ces derniers ont été mis à mal lors de cette phase de test. Le vendredi soir, au lancement de la bêta, il fallait attendre plusieurs heures avant de se plonger dans l'aventure, avec le risque de subir des déconnexions, ou simplement des rollbacks assez agaçants. Avec la masse de joueurs attendus pour la bêta ouverte qui sera lancée ce soir, il y a fort à parier que ce sera le même combat, mais ces soucis sont inévitables et même nécessaires. C'est ce qu'a expliqué le manager général Rod Fergusson à NME :

De nos jours, le mot bêta a été en quelque sorte mal interprété, où les gens commencent à appeler des choses bêta qui sont en fait une bêta marketing, et c'est juste un autre terme pour une démo. Ce n'est pas du tout notre cas. Notre version bêta consiste en fait à tester notre technologie, en particulier côté serveur. Nous avons eu un début un peu difficile vendredi. Nous avons publié six correctifs au cours du week-end, nous avons résolu des dizaines de problèmes et tout ce travail va porter ses fruits le week-end prochain, puis préparer le lancement. Parfois, en tant que joueur, cela peut être un peu frustrant, mais ils doivent reconnaître qu'ils nous aident à améliorer le lancement du jeu.

Bon, d'après Rod Fergusson, la bêta ouverte devrait mieux se passer ce week-end et le lancement se faire sans soucis. Difficile à croire, tous les lancements de jeux de Blizzard ont des problèmes de serveurs au lancement, le dernier en date étant celui du free-to-play Overwatch 2 en octobre dernier. Croisons les doigts pour que le studio tienne parole, avant d'essayer le Druide et le Nécromancien à l'occasion de cette bêta ouverte. La date de sortie de Diablo IV est fixée au 5 juin 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, vous pouvez le précommander contre 59,99 € sur Amazon.

Lire aussi : PREVIEW Diablo IV : retour réussi pour le hack'n slash ?