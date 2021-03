Disney+ : le programme des nouveautés de mars 2021 dévoilé, quoi de neuf ?

Source: Disney Plus

Disney+ a changé de visage le 23 février dernier, avec l'intégration des programmes du monde Star et un passage de son abonnement mensuel à 8,99 € par mois. Pour justifier ce nouveau prix, la plateforme de vidéo à la demande va donc aussi devoir mettre le paquet en termes de nouveautés régulières, et ce sera visiblement le cas dès ce mois de mars, plus riche que les précédents.

Il y aura quelques films intéressants à regarder avec La Plage ou La Forme de l'Eau, de quoi rire avec Lazy Company, ou encore de quoi vibrer avec les premiers épisodes de Falcon et le Soldat de l'Hiver. Pour le programme complet, que le dossier de presse a choisi de séparer avec Star d'un côté et Disney+ de l'autre, ça se passe ci-dessous.

STAR 5 mars Star Originals

Black Narcissus - Saison 1

Film

La Plage

Séries

Grey's Anatomy - Saison 16 Semaine du 12 mars Film

Sideways

Séries

The Resident - Saisons 1 & 2



Baskets - Saisons 1 à 3

Séries FR

Lazy Company - Saisons 1 à 3 19 mars Film

Hors Contrôle

Séries

Quantico - Saisons 1 à 3



The Catch - Saisons 1 à 2

Docus FR

Rêve d'Himalaya - Saison 1



Mada Trek - Saison 4 26 mars Films

La Forme de l'Eau



Gnomeo et Juliette



Dodgeball : Même pas mal !



Arizona Junior

Séries

Trust - Saison 1



Code Black - Saisons 1 à 3

Docu FR

L'Asie vue du ciel - Saison 1

DISNEY PLUS 5 mars Séries

Les Agents du S.H.I.E.L.D. - Saison 6



Léna, rêve d'étoile - Saison 3

Film FR

Les Enfants de Timpelbach

Série

Papa ou Maman - Saison 1 12 mars Disney+ Originals

L'avenir leur appartient



Marvel Studios Rassemblement

Film FR

Jappeloup 19 mars Disney+ Originals

Falcon et le Soldat de l'Hiver

Film

Un Raccourci dans le Temps

Séries Miraculous, les aventures de Ladybug et chat noir - Saison 3



Elena d'Avalor - Saison 3

26 mars Disney+ Originals

Les Petits Champions : Game Changers



Les coulisses de Pixar - Batch 3

Spécial

Miraculous World: New York, les héros unis

Docus

Destination Wild: Portugal



L'incroyable Dr. Pol - Saison 13 & 14

Sea of Shadows

Les fugitifs de Pompéi

