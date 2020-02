DOOM Eternal : 2h de gameplay avec le rappeur T-Pain, mais sans Auto-Tune

Il reste encore un gros mois avant de pouvoir mettre les mains sur DOOM Eternal, du moins pour la plupart des joueurs. Certains ont quelques privilèges, à l'instar de T-Pain, qui a découvert le FPS d'id Software hier soir sur Twitch.





Le rappeur américain est connu pour avoir popularisé l'Auto-Tune, et il était hier soir en compagnie du directeur artistique Hugo Martin non pas pour chanter, mais bien pour affronter avec violence un maximum de démons dans DOOM Eternal. La rediffusion du live est à retrouver ci-dessus, et ces deux heures de gameplay sont évidemment explosives.

Pour rappel, la date de sortie de DOOM Eternal est fixée au 20 mars 2020 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Lire aussi : PREVIEW de DOOM Eternal : et ça fait bim bam DOOM… mais en mieux !