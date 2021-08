Dragon Ball Z: Kakarot, des quêtes annexes gratuites pour débloquer Vegetto et Gotenks dévoilées

Juste après le lancement du troisième et dernier DLC de Dragon Ball Z: Kakarot, Trunks, Le Guerrier de l'Espoir, Bandai Namco Games a annoncé un portage du titre sur Switch. Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set ne comprendra de base que les deux parties de Un nouveau pouvoir s'éveille, et l'extension sur Trunks devra être achetée à part ou via l'édition Deluxe.

Cette version comportera cependant un petit bonus par rapport aux précédentes. L'éditeur vient de confirmer avec des images qu'elle inclura de nouvelles manières de jouer avec Vegetto et Gotenks, pouvant jusqu'à présent être uniquement incarnés durant la campagne. Les fusions seront au cœur de nouvelles quêtes annexes permettant de les débloquer pour l'ensemble de l'expérience.

Ce contenu sera disponible dès le lancement de Dragon Ball Z: Kakarot sur Nintendo Switch le 24 septembre, et certainement via une future mise à jour pour les autres versions à l'avenir. Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set peut être précommandé pour 44,99 € sur Amazon.fr.