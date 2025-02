Fatal Fury: City of the Wolves, un combattant tout feu tout flamme fera son retour au roster

Ce week-end a été organisé les EVO Awards 2025, un évènement où diverses annonces intéressantes ont été effectuées en plus des remises de prix et autres réjouissances sur place. Parmi les projets qui ont refait parler d'eux, nous retrouvons Fatal Fury: City of the Wolves, le prochain gros jeu de baston de SNK attendu en avril. Et pas qu'un peu, puisqu'il a fait le plein de vidéos traitant de divers sujets. Pour commencer, nous allons nous attarder sur le roster de base avec la révélation du 14e combattant sur les 17 promis, sans compter ceux du Season Pass 1 inclus pour tous. Il s'agit du boss final du précédent épisode, Garou: Mark of the Wolves, et de la deuxième fois où il peut être incarné, nous parlons bien sûr de Kain R. Heinlein.

Bande-annonce en japonais

Ce beau-frère de Geese Howard est capable de créer et manipuler le feu, sa pyrokinésie donnant lieu à divers types de projectiles avec ses flammes bleues / violettes. Du reste, ses attaques sont assez classiques, sans un style bien défini. Entre lui et Mai Shiranui, ça va chauffer ! Notez que l'annonce a été effectuée le 16 février, soit le jour de son anniversaire.

KAIN R. HEINLEIN (Yuichi Nakamura en japonais, Brett Calo en anglais) Passé au travers de nombreuses organisations hostiles de South Town, Kain fait une découverte troublante : sa sœur aînée, Marie, est retenue prisonnière par l'une d'entre elles. Conscient que sa seule volonté ne suffira pas à réparer cette injustice, il s'associe à Rock Howard pour obtenir sa libération. L'avenir se dessine pour ce combattant idéaliste et plein d'ambition, déterminé à ramener Marie saine et sauve lors du prochain tournoi KOF.

Bande-annonce en anglais

Fatal Fury: City of the Wolves sortira pour rappel le 24 avril 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store). Vous pouvez le précommander à partir de 59,99 € sur Amazon ou à la Fnac.