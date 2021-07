FIFA 22 : Alex Scott sera la première commentatrice anglaise de la franchise

En attendant l'EA Play Live de ce soir, Electronic Arts continue de dévoiler au compte-gouttes des informations sur FIFA 22. Nous avons récemment eu droit à une longue vidéo qui détaille les améliorations apportées au gameplay du jeu de football, mais cette fois, le studio s'attarde sur les commentateurs des matchs.

Pour la première fois dans la franchise, une femme va être aux commentaires des parties dans FIFA 22, et c'est Alexandra Virina Scott MBE qui a été choisie pour faire entendre sa voix dans le jeu de foot. Défenseuse droite d'Arsenal, elle a remporté la Ligue des Champions avec son club, mais également de nombreuses coupes de Premier League, coupes d'Angleterre et coupes de la Ligue. Avec l'équipe nationale d'Angleterre, elle a joué 140 matchs et a même représenté la Grande-Bretagne lors des Jeux olympiques. Chevalière de l'ordre de l'Empire britannique et membre du English Football Hall of Fame, Alex Scott connaît donc son sujet et sait bien en parler, elle commente de nombreux matchs sur la BBC Sport et Sky Sports, notamment lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2019 et de la Coupe du Monde féminine l'année suivante, et les amateurs de Premier League peuvent régulièrement l'entendre tout au long de la saison. Et bien évidemment, elle est ravie d'être dans FIFA 22 en tant que commentatrice, quelques années après avoir été représentée comme joueuse :

C'est un grand moment pour FIFA, pour le football, les femmes et filles du monde entier. La représentation est cruciale et l'inclusion d'une commentatrice anglophone dans FIFA change la donne. L'impact que cela aura est tout simplement stratosphérique. C'est un grand moment pour moi personnellement et professionnellement. C'est un honneur de faire partie de cette institution qu'est FIFA, et d'être aux côtés de certains de mes brillants collègues commentateurs. Bien que je sois la première commentatrice anglophone à figurer dans FIFA, je ne serai certainement pas la dernière. Je sais que ce n'est que le début d'une représentation plus forte du football féminin au sein d'EA Sports et de la communauté du football dans son ensemble.

David Jackson, vice-président de la marque EA Sports FIFA, rajoute :

Alex est une voix inspirante dans le monde du football, tant sur le terrain qu'en studio. L'authenticité et l'immersion sont au cœur de FIFA, nous sommes donc ravis d'inclure l'expérience et la perspicacité d'Alex dans FIFA 22 au sein de l'équipe de commentateurs anglais.

La voix d'Alex Scott se fera donc entendre dans la version anglaise de FIFA 22, mais les joueurs français attendent désormais de savoir qui sera aux commentaires en VF. EA Games a déjà annoncé que Pierre Ménès ne sera plus présent, Hervé Mathoux sera-t-il encore là, mais accompagné lui aussi d'une femme ? Il faudra encore attendre un peu pour le savoir. Pour rappel, la date de sortie de FIFA 22 est fixée au 1er octobre 2021, vous pouvez le précommander à 59,99 € sur Amazon.