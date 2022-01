Forza Horizon 5 atteint les 18 millions de joueurs

Lors de son dernier bilan financier, Microsoft a notamment fait le point sur le nombre de joueurs sur ses gros jeux du moment. Halo Infinite compte déjà 20 millions d'adeptes, un record pour un titre de la franchise, mais le constructeur n'oublie pas Forza Horizon 5, sorti un mois avant et qui cartonne presque autant.

Le jeu de course en monde ouvert comptait 4,5 millions de joueurs à son lancement, puis 10 millions une semaine plus tard et enfin 15 millions au début du mois. Microsoft a annoncé que Forza Horizon 5 compte désormais 18 millions de joueurs, un chiffre qui ne fait que grimper. Pour rappel, le titre est inclus depuis sa sortie dans le PC/Xbox Game Pass, de quoi affoler les compteurs sans réellement vendre de copies réelles, mais c'est la nouvelle stratégie de Microsoft, et elle fonctionne très bien.

Si l'appel de l'aventure automobile au Mexique se fait sentir, vous pouvez retrouver Forza Horizon 5 dans le Game Pass, l'abonnement coûte 59,49 € pour six mois.