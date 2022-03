Forza Horizon 5 : la langue des signes introduite dans les cinématiques

Depuis le début du développement de Forza Horizon 5, Playground Games a mis l'accent sur l'inclusion et l'accessibilité, permettant à de nombreuses personnes de profiter de son jeu de course grâce à diverses options et paramètres. Les développeurs vont encore plus loin et viennent d'introduire la langue des signes dans les cinématiques.

Comme l'explique Chris Robinson de DeafGamersTV dans la vidéo ci-dessus, l'anglais écrit et l'ASL (American Sign Language) sont deux langues bien différentes, et c'est une vraie gymnastique pour lire les sous-titres lors des cinématiques. Désormais, les personnes sourdes et malentendantes peuvent ainsi activer des vidéos en langue des signes ASL et BSL (British Sign Language) dans les options pour suivre plus facilement les cinématiques de Forza Horizon 5.

C'est un grand pas dans l'accessibilité pour les jeux vidéo, mais cela ne concerne pour le moment que l'ASL et la BSL, croisons les doigts pour que la pratique deviennent plus courante, jusqu'à avoir droit à la LSF (Langue des signes française) dans les prochains opus de la franchise. Avec 18 millions de joueurs pour ce FH5, il y a du monde à contenter. Vous pouvez retrouver le jeu de course à 56,14 € sur Amazon.

Lire aussi : TEST Forza Horizon 5 : le Mexique, terre de perfection