Frostbite : du changement pour le moteur de jeu d'EA Games

En 2008, Electronic Arts et DICE lançaient Battlefield Bad Company 2, un FPS devenu culte et qui utilisait un tout nouveau moteur de jeu, Frostbite. Un moteur depuis utilisé dans les autres jeux Battlefield, mais aussi dans les Need for Speed, Star Wars, Metal of Honor, FIFA, Dragon Age: Inquisition, Anthem, Mirror's Edge: Catalyst, ou encore plus récemment dans EA Sports FC 24, EA Sports UFC 5 et Dead Space, le remake.

Aujourd'hui, EA Games annonce du changement pour Frostbite. Pas de panique, l'éditeur ne va pas abandonner son moteur de jeu, au contraire, il est là pour rester et le studio annonce un simple changement de logo. La main est toujours présente, mais elle abandonne le côté fracturé des précédents visuels pour devenir plus pyramidale et fluide. Le studio déclare :

Après de nombreuses conversations sur la façon de représenter ce nouveau chapitre de Frostbite, nous avons réalisé que repartir de zéro n’était pas la solution. Nous voulions préserver le meilleur de ce que nous étions déjà, et pour nous, cela signifiait garder la main Frostbite. L’empreinte de la main est intrinsèquement humaine. Il représente à la fois la touche humaine qui donne vie aux jeux et l’empreinte créative laissée par chaque personne qui contribue au lancement de ces jeux. L'empreinte de la main est également un point de connexion, nous gardant en contact avec notre passé et avec tous ceux qui ont contribué à Frostbite – jusqu'à nos racines, lorsque le moteur a été introduit pour la première fois par DICE pour Battlefield Bad Company 2 en 2008. Les deux dernières versions de l’empreinte de la main Frostbite montraient la main dans un état fracturé ou brisé. Cela avait du sens lorsque nous mettions l’accent sur nos environnements destructibles dans Battlefield, mais avec le changement d’aujourd’hui, nous voulions raconter une histoire différente – celle des relations de collaboration qui transforment Frostbite de l’intérieur. Construite à partir de couches consécutives qui se chevauchent, notre nouvelle empreinte de main incarne la façon dont nos équipes s’appuient sur les forces de chacun, allant au-delà de ce qui est possible lorsqu’elles travaillent seules. Chaque couche, comme chaque élément de la technologie Frostbite, est à la fois une innovation et une fondation, permettant à la couche située au-dessus d'elle de construire un tout cohérent. Les bords tranchants et tranchants des empreintes de mains précédentes ont également été lissés, créant des formes plus fluides. Cela reflète notre engagement à remédier aux aspérités de Frostbite, en créant une expérience plus fluide pour les créateurs et les joueurs. Et parce que les jeux sont au cœur de tout ce que nous faisons, nous avons également créé une version de l’empreinte Frostbite qui nous permet d’encadrer ces jeux par rapport aux nombreux niveaux d’efforts et d’expertise qui leur donnent vie.

Electronic Arts est donc très fier de son moteur de jeu et de son nouveau logo, mais pour l'instant, aucun futur jeu n'est confirmé avec Frostbite. Motive Studios développe un jeu Iron Man, mais qui utilisera l'Unreal Engine 5 d'Epic Games et non le moteur maison. Le studio a sorti en début d'année le remake de Dead Space, disponible à partir de 35,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.