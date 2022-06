Gambit! : le FPS VR coopératif badass et déjanté se dévoile en vidéo et sera disponible sur le Quest 2 !

Prochain jeu du studio XREAL Games, à qui nous devons A-Tech Cybernetic VR et Zero Caliber VR, Gambit! se dévoile en vidéo sur le Meta Quest 2. Ça va swinguer ! Le shooter coopératif totalement déjanté sortira cette année et sera cross-platform, c'est-à-dire que vous pourrez passer de bons moments entre joueurs SteamVR et Quest. Nous n'avions jusqu'alors que des images et quelques descriptions de la part du développeur à nous mettre sous la dent. Cette fois-ci, le premier teaser du jeu se dévoile.

Nous y retrouvons Frank, Udo, Cody et Kevin, quatre mercenaires dans leur quête de richesse à travers des braquages et une aventure au style road movie prenant place dans un monde pré-apocalyptique se dirigeant lentement vers sa propre extinction. Nous n'apprenons pas grand-chose par rapport à ce que nous savons déjà (lire notre précédent article), mais cette vidéo dévoile des images du jeu dans sa version Meta Quest 2, et il faut dire que c'est plutôt propre. Nous y voyons des combats, de l'infiltration, de l'escalade, des graffitis et des mini jeux.

La date de sortie de Gambit! n'est pas encore connue, mais il est annoncé comme arrivant sur SteamVR et Meta Quest Store courant 2022. Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.