Game of Thrones Au-delà du Mur, le RPG gratuit disponible sur iOS et très bientôt sur Android

Les fans de la série Game of Thrones sont en manque de nouveauté depuis maintenant près d'un an. Pour retrouver la licence sur le petit écran, il faudra patienter jusqu'à la diffusion de House of the Dragon dans quelque temps sur HBO, tandis que pour connaître la fin des romans, il faudra attendre que George R. R. Martin daigne finir les derniers tomes.

La franchise n'est malgré tout pas au point mort, alors que sort cette semaine un nouveau jeu vidéo à destination des mobiles signé Behaviour Interactive, les créateurs de Dead by Daylight. Game of Thrones Au-delà du Mur se déroule 48 ans avant les évènements de la série, alors que le Lord Commandant Brynden Rivers, dit Freuxsanglant, a disparu lors d'une patrouille au nord du Mur, et que nous devrons prendre sa relève à la tête de la Garde de Nuit. Le RPG nous propose de former le groupe de défense ultime en recrutant les meilleurs éléments des royaumes des Sept Couronnes, et même les héros du feuilleton.

À priori au détriment de quelques anachronismes et libertés avec le scénario de la série, Jon Snow, Daenerys Targaryen, Jaime Lannister, Mélisandre ou encore Tormund Fléau-d'Ogres seront de la partie. La campagne narrative mettra au passage en scène des personnages originaux, dont Alvar Spyre le Premier Patrouilleur et Mayla la Sorcière des bois. Notre Garde Nuit et ses unités aux compétences spéciales pourront être envoyés en expédition pour débloquer objets, tactiques et autres éléments d'amélioration, mais également percer les secrets de la Forêt Hantée ou affronter les dangers du fleuve de la Laiteuse. Et elle sera sollicitée dans des batailles tactiques sur des terrains quadrillés, aussi bien lors de l'histoire que pendant des parties en PvP.

Game of Thrones Au-delà du Mur est disponible gratuitement sur iOS via l'App Store, et sera lancé dès le 3 avril 2020 sur le Google Play Store pour les appareils sous Android.

