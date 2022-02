GRID Legends : les modes de jeu détaillés en vidéo

À trois semaines de la sortie de GRID Legends, EA Games et Codemasters continuent de dévoiler le contenu de leur jeu de course, qui rajoutera pour rappel un mode scénarisé. Mais les joueurs auront de quoi s'amuser, les studios partagent une bande-annonce pour faire le point sur les fonctionnalités et différents modes de jeu :

Le mode histoire En route vers la gloire sera évidemment le cœur de GRID Legends, nous emmenant aux quatre coins du monde avec l'acteur Ncuti Gatwa pour participer aux GRID World Series. Mais une fois cela fait, les joueurs pourront se tourner vers le mode Drift ou encore le multijoueur « hop-in », permettant de se lancer dans des courses à 22 joueurs en ligne en quelques secondes, merci le cross-platform. Ces circuits incluront des rampes et des portes d'accélération, pour encore plus de sensations fortes. Nous aurons également droit à un créateur de course pour piloter différentes catégories de voitures avec des conditions météorologiques personnalisables. Christopher Smith, creative director de GRID chez Codemasters, commente :

Nous mettons l’accent sur l’action de la course et donnons aux joueurs un aperçu approfondi du gameplay au rythme effréné, avec notamment le retour du très apprécié mode Drift. L’accueil réservé au jeu depuis son annonce l’été dernier a été phénoménal, et nous sommes impatients que les joueurs nous rejoignent sur la ligne de départ dans quelques semaines.

La date de sortie de GRID Legends est fixée au 25 février 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. Vous pouvez le précommander à 53,99 € chez Gamesplanet.