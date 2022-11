Heroes City Superman Edition : un studio accusé de voler une démo sur itch.io et la vendre sur Steam

Sur PC, la plupart des développeurs et éditeurs vendent leurs jeux sur Steam, la plateforme de Valve est encore celle de référence et elle a battu son record de fréquentation en simultané tout récemment. Mais elle n'est pas infaillible et voici qu'un studio peu scrupuleux vend une démo contre une dizaine d'euros.

C'est l'histoire que raconte Tyson Butler-Boschma, développeur qui s'amuse dans son coin à créer des expériences amusantes. Ces derniers mois, il a sorti sur itch.io A Superman Style Flight Experience (UE5), un jeu avec un personnage inspiré de Superman évoluant dans une ville conçue sous Unreal Engine 5 et que nous avions déjà vu dans The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience. Parler de jeu est en fait un euphémisme, nous pouvons simplement nous balader, à pied ou en volant, dans les rues. Et pour éviter des soucis avec DC, le développeur propose cette expérience gratuitement, en précisant que le personnage joué n'est pas Superman.

Mais voilà qu'au début du mois, Hero Game Studios a lancé sur Steam Heroes City Superman Edition, un jeu d'action avec le héros de DC Comics. Les développeurs, inconnus au bataillon, promettent des mises à jour avec des hélicoptères, du multijoueur, des motos, de la personnalisation et des missions, et ils vendent leur jeu contre 10,79 €. Mais oui, Heroes City Superman Edition est bel et bien l'expérience conçue gratuitement par Tyson Butler-Boschma. Sous son pseudonyme TJ ATOMICA, il a évidemment laissé une évaluation négative sur Steam pour dénoncer l'arnaque, affirmant avoir été bloqué des forums Steam par Hero Game Studios et être accusé de mensonge.

Le studio inconnu affirme en effet que Tyson travaillait avec lui, mais a quitté l'équipe, s'appropriant désormais le projet, car les ventes sont bonnes. Tyson réfute et explique ne pas connaître ces personnes, mais dans le doute où un studio aurait en effet développé un titre similaire au sien (Tyson explique avoir utilisé des assets assez répandus), il a donc acheté Heroes City Superman Edition pour bien vérifier qu'il s'agissait de son jeu. Et, oui, c'est bien sa « Superman Style Flight Experience » normalement gratuite.

Hero Game Studios est même allé encore plus loin en bloquant pendant quelques heures la vidéo YouTube de Tyson Butler-Boschma qu'il avait publiée plus tôt dans l'année pour montrer son jeu, à cause de problèmes de droits d'auteur. La vidéo est de retour et Tyson annonce qu'il a contacté Steam pour faire retirer Heroes City Superman Edition de la vente, mais Valve semble faire la sourde oreille pour le moment... Sauf que là où Tyson a été assez malin pour éviter les liens avec Superman, Hero Game Studios mentionne le nom du super-héros dans le titre, DC et Warner Bros. pourraient prochainement mettre leur nez dans cette affaire.

Au moins, il est clair que les joueurs veulent un jeu vidéo avec Superman, mais un titre qui ne serait pas une démo gratuite volée pour arnaquer les fans, ce serait mieux. Pour rappel, Warner Bros. Games Montréal aurait annulé un jeu avec Clark Kent à Metropolis il y a quelques années. Superman sera tout de même présent dans Suicide Squad: Kill the Justice League, mais en tant qu'antagoniste. Vous pouvez retrouver des produits dérivés du super-héros sur Amazon.