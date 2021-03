Lost Words: Beyond the Page, fin de l'exclusivité Stadia, le jeu daté sur de nouvelles plateformes

Sketchbook Games et Modus Games ont sorti en mars dernier Lost Words: Beyond the Page, uniquement sur Google Stadia. Le titre avait alors bénéficié d'un an d'exclusivité sur la plateforme de cloud gaming, qui est désormais terminée. Les studios dévoilent donc la date de sortie du jeu sur de nouvelles plateformes.

Sortez vos agendas, Lost Words: Beyond the Page est attendu le 6 avril 2021 sur PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Le contenu sera le même, il s'agit pour rappel d'un jeu d'aventure suivant Izzy, une jeune femme surmontant le traumatisme d'un proche et qui se crée sa propre histoire. Les joueurs interagissent avec son journal intime pour résoudre des énigmes et avancer dans l'aventure, tout en suivant un scénario écrit par Rhianna Pratchett (Mirror's Edge, Tomb Raider).

Si vous doutiez encore de la qualité de Lost Words: Beyond the Page, Modus Games rappelle qu'il a obtenu le prix du Meilleur jeu indépendant à la Game Connection de Paris, celui de l'Excellence dans la narration à la DevGAMM ou encore le Prix Spécial indépendant à Reboot Develop. Une nouvelle bande-annonce a été partagée, elle est à découvrir ci-dessus, et vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.