Mafia III: Definitive Edition, une carte de Berlin d'un jeu abandonné découverte dans le jeu

Mafia III: Definitive Edition est passé bien plus inaperçu que la version remastérisée du second opus, 2K Games n'a en effet rien changé au jeu, il contient seulement tous les contenus additionnels sortis depuis son lancement. Mais si vous possédez déjà le jeu de base sur Steam, la Definitive Edition est gratuite, des joueurs ont donc voulu retourner à New Bordeaux, mais l'un d'eux a découvert... Berlin.

Sliderv2 a ainsi fouillé les fichiers de Mafia III: Definitive Edition sur PC, et il y a découvert une très grande carte, mais très incomplète, de Berlin, reconnaissable grâce à l'immense fernsehturm. Délire des développeurs ? Pas vraiment, car Hangar 13 avait commencé à développer Project Rhapsody, un jeu d'espionnage prenant notamment place dans la capitale allemande, pendant la Guerre Froide. Le joueur y aurait incarné un Juif voulant venger la mort de ses parents, et il aurait été également question d'utiliser la musique comme arme. La carte de Berlin, qui s'est retrouvée dans Mafia III: Definitive Edition, vient sans doute de ce projet, Hangar 13 avait débuté le développement de ce jeu annulé après le lancement du titre en 2016, et s'est sans doute servi du travail déjà accompli pour essayer des choses.

Si vous n'avez jamais touché à la série, 2K Games lancera le 28 août prochain Mafia: Trilogy, une compilation regroupant Mafia III: Definitive Edition, Mafia II: Definitive Edition et surtout un remake de Mafia, premier volet de la série. Le jeu est déjà disponible en précommande, contre 59,99 €.