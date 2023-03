Magic Soup Games : Jen Oneal, J. Allen Brack et John Donham (ex-Blizzard) fondent leur nouveau studio

Blizzard a connu de gros bouleversements en interne ces dernières années, la faute surtout à des affaires de harcèlements et discriminations sexuelles au sein du studio. Le président J. Allen Brack a quitté Blizzard en août 2021, puis c'est la coprésidente Jen Oneal qui avait pris le même chemin en novembre de la même année, tandis que le responsable d'équipe John Donham avait quitté la firme dès 2020.

Et ces trois personnes se retrouvent désormais pour fonder Magic Soup Games, un nouveau studio qui travaillera uniquement en distanciel. Jen Oneal sera la CEO, J. Allen Brack le responsable du développement et John Donham supervisera les opérations. Le studio veut créer des jeux AAA avec « des thèmes positifs », sans se préoccuper des genres déjà existants. Magic Soup Games compte actuellement cinq membres, tous des « chefs », et le nom vient de la volonté de concevoir des jeux comme une soupe, en prenant son temps, en faisant des essais, en choisissant ses ingrédients et en goûtant (testant) le produit au cours de la fabrication.

Les anciens de chez Blizzard continuent de rebondir, entre Frost Giant Studios, Lightforge Games, Dreamhaven, Gas Giant Games ou encore Second Dinner. Le studio est en cours de rachat par Microsoft et lancera cet été Diablo IV, que vous pouvez précommander contre 74,99 € sur Amazon.