Marvel's Avengers : des skins exclusives pour des opérateurs téléphoniques, Intel et les chewing-gums 5

La semaine dernière a été marquée par l'annonce d'un DLC Spider-Man gratuit exclusif aux joueurs PlayStation pour Marvel's Avengers. Le partenariat entre Square Enix et Sony Interactive Entertainment s'étendra d'ailleurs au-delà, avec différents éléments cosmétiques à débloquer en avant-première ou en exclusivité pour les abonnés PlayStation Plus ou les utilisateurs lambdas.

Les contrats entre l'éditeur et d'autres sociétés ne vont pas s'arrêter là, car d'autres initiatives du genre ont été découvertes cette semaine. La première a été trouvée du côté de chez Verizon, opérateur téléphone et FAI très populaire aux États-Unis, qui proposait à ses clients de décrocher 5 000 Avengers Super Ticket avec un accès à la bêta et une série de skins rouges et blanches exclusives. D'autres costumes liés à Intel ont été découverts dans le code du jeu, et pourraient eux être offerts (pourquoi pas avec le jeu en prime) via des processeurs Comet Lake-S Core KA le mois prochain. Toujours dans les données du titre, des informations liées à des tenues alternatives réservées à Virgin Mobile ont été découvertes, sans visuel cette fois.

Le partenariat le plus étonnant se trouve du côté des chewing-gums 5, qui permettent de collecter un total de 8 récompenses allant des crédits à l'emote permettant à Kamala Khan de faire une bulle avec une gomme rose.

- provides a unique visual flourish that any player can show off!"

-5/8 "YOU UNLOCKED 150 UNITS OF IN-GAME CURRENCY."

-7/8 "YOU UNLOCKED THE KAMALA KHAN EMOTE." "Inspired by the cover art of the Kamala Khan premiere comic book, Ms. Marvel Bubblegum Emote" pic.twitter.com/xvcAESH2bt — ‎Marvel’s Avengers Countdown ➳ (@PlayAvenger) August 9, 2020

De quoi vous donner envie de consommer juste pour obtenir ces petits bonus ? Dans tous les cas, la date de sortie de Marvel's Avengers est prévue pour le 4 septembre sur PS4, Xbox One et PC, en édition classique, Deluxe ou Earth Mightiest, et plus tard en 2020 sur PS5 et Xbox Series X.

