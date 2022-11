Marvel's Midnight Suns : un team-up ensorcelant entre la Sorcière Rouge et Magik dans la préquelle animée A New Sun Must Rise

Alors que les semaines nous rapprochent du lancement de Marvel's Midnight Suns sur PS5, Xbox Series X|S et PC, Firaxis et 2K Games poursuivent sa promotion. Ainsi, nous avons eu droit à la présentation de Ghost Rider, tandis qu'une première vidéo prologue The Salem Sisters nous a montré la manière dont Lilith est passée du côté du mal. En effet, quatre autres étaient prévues et la deuxième vient d'être diffusée, A New Sun Must Rise, centrée sur Magik et Scarlet Witch.

Sarah a donc décidé de réunir une équipe et Agatha Harkness lui a conseillé de faire appel à Wanda, qui est chargée d'aller chercher la première recrue, Illyana Raspoutine. Après avoir été diplômée de l'Institut Xavier, elle a donc laissé derrière elle les X-Men et nous la retrouvons en train d'affronter des créatures envoyées par Méphisto en pleine nuit. C'est l'occasion d'admirer ses pouvoirs et un team-up improvisé avec la Sorcière Rouge, le tout alors que Wolverine et Sarah jouent les spectateurs. C'est ainsi que Magik va finir par accepter de se rendre à l'Abbaye.

Marvel's Midnight Suns est attendu le 2 décembre sur les plateformes précédemment citées, puis sur PS4, Xbox One et Switch sans plus de précision. Vous pouvez précommander votre exemplaire à la Fnac à partir de 74,99 €.

