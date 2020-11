Marvel's Spider-Man: Miles Morales, les méchants de sortie dans l'ultime bande-annonce

La nouvelle génération de consoles sort cette semaine, avec les Xbox Series dès demain, et la PS5 le 12 novembre aux États-Unis, Canada, Mexique, Japon, en Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande. Et si dans le reste du monde, y compris en France, il faut attendre jusqu'au 19, les premiers jeux de la PlayStation sont déjà sur le qui-vive, comme c'est le cas de Marvel's Spider-Man: Miles Morales.



Il a le droit à son obligatoire bande-annonce de lancement, mettant en scène le nouveau personnage central de cette suite et le drap hivernal qui recouvre New York. Les personnages secondaires sont plus en avant que jamais, y compris les vilains, de Rhino au Rôdeur en passant par Le Bricoleur. Et une fois encore, de l'ambiance aux qualités techniques, il y a de quoi saliver.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales est toujours disponible en précommande pour 59,99 € ou 79,99 € en Ultimate Edition, avec un Marvel's Spider-Man Remastered exclusif à la next-gen. En prenant un exemplaire numérique sur le PlayStation Store, vous aurez accès aux versions PS4 et PS5, avec la possibilité de transférer votre sauvegarde de la génération précédente à la suivante.

