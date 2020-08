Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 32) : l'île d'Animal Crossing déjà plus forte que celle de Tsushima

Entre la semaine 30 et la semaine 31, il n'y a eu absolument aucun mouvement du côté du classement des ventes de jeux vidéo en France. Les choses ont cependant un peu bougé au début du mois d'août, non pas à cause de nouvelles sorties, mais plutôt en raison du succès des jeux récents qui se tasse déjà. Le roi Ghost of Tsushima a ainsi perdu son trône au profit de l'infatigable Animal Crossing: New Horizons, tandis que l'encore jeune Paper Mario: The Origami King a lui aussi perdu du terrain sur le vétéran Mario Kart 8 Deluxe.

Summer body oblige, Ring Fit Adventure a réussi à chasser The Last of Us: Part II du top 5, pour un classement encore une fois bien dominé par la Switch.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 3 au 8 août 2020