NVIDIA DLSS : 10 nouveaux jeux aux performances améliorées, pour 120 titres au total

NVIDIA fait aujourd'hui le point sur les jeux PC compatibles avec le DLSS, sa technologie permettant d'améliorer les performances tout en conservant une bonne qualité d'image. Au cours du mois d'octobre 2021, ce sont pas moins de dix titres qui intégreront le DLSS, dont le jeu de tir coopératif Back 4 Blood, par les créateurs de Left 4 Dead, avec dans ici « un gain de performance de 46 % ».

Durant les prochaines semaines, d'autres jeux vont donc accueillir cette technologie, à l'instar de Baldur's Gate 3, Chivalry 2, Crysis Remastered Trilogy, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, Sword and Fairy 7 et Swords of Legends Online. NVIDIA rappelle au passage qu'Alan Wake Remastered et F.I.S.T. : Forged In Shadow Torch sont déjà compatibles. Au total, ce seront donc plus de 120 jeux et applications qui seront améliorées avec le DLSS d'ici la fin du mois. NVIDIA met en avant les performances boostées sur les nouveaux jeux images, c'est à retrouver ci-dessus.

