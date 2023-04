PS5 : un point sur les ventes de consoles et jeux au 31 mars 2023, quid du PSVR 2 ?

C'est en cette fin de semaine que Sony vient de publier ses résultats financiers pour l'année fiscale s'étant terminée le 31 mars dernier, l'occasion de faire le point sur les ventes de la PlayStation 5 et de partager tout un tas de gros chiffres. Sans surprise, la console continue de bien se vendre avec sur le dernier trimestre pas moins de 6,3 millions de PS5 vendues à travers le monde. C'est certes un peu moins que pour la fin 2022, mais les fêtes de Noël sont passées et cela reste la deuxième meilleure performance de son encore jeune vie. La période de pénurie est donc bien passée et cela se ressent clairement. Au total, le parc installé est donc désormais de plus de 38,4 millions d'unités.

En ce qui concerne les jeux, une fois de plus, aucune distinction n'est effectuée entre ceux de la PS5 et de la PS4, avec 68 millions d'exemplaires écoulés entre le 1er janvier et le 31 mars 2023. C'est un peu moins que l'an dernier sur cette même durée (70,5 millions pour rappel), mais reste la deuxième meilleure performance de l'année fiscale après la période des fêtes. Parmi tous ces jeux, seulement 9,5 millions étaient des productions first-party et 70 % ont été vendus au format numérique.

Côté PlayStation Plus, le nombre d'abonnés reste globalement constant avec 47,4 millions d'utilisateurs, tandis que ce sont 108 millions de joueurs qui se sont connectés au PSN sur cette durée. En revanche, pas un seul chiffre n'a été donné concernant les ventes du PSVR 2, de quoi aller dans le sens des rumeurs voulant que ces prévisions aient été revues à la baisse. Est-ce que la mise à disposition du casque de réalité virtuelle chez les revendeurs, et donc sans doute la possibilité de payer en plusieurs fois, donnera envie aux joueurs d'investir dans cet onéreux accessoire ?

La PS5 est elle disponible à la vente notamment chez Amazon à partir de 549,99 €.

Lire aussi : Final Fantasy XVI : un bundle avec la PS5, une DualSense en édition limitée et des façades dévoilés